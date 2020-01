Condividi su

2 Chainz nuovo album 2020: il titolo e quando esce

A circa un anno di distanza da Rap Or Go To The League, 2 Chainz ha fatto capre che ha in serbo materiale per pubblicare un album anche quest’anno. Il presunto nuovo progetto discografico del rapper di Atlanta punterebbe a ripetere i brillanti risultati del disco del 2019.

Nuovi ritmi e conoscenza degli “algoritmi”

Con due diversi post sul suo account Twitter datati 27 Dicembre, 2 Chainz ha confidato ai fan che sarebbe stato nelle sue possibilità far uscire un album nel corso del 2019, perché comunque aveva materiale a sufficienza e che questo era già pronto per essere lanciato. Nel secondo tweet, ha annunciato che la sua produzione nel 2020 sarebbe stata un po’ differente dal solito, dato che stava provando nuovi ritmi e acquisendo una conoscenza più approfondita dei meccanismi – gli “algoritmi” – che regolano il funzionamento dei social media.

2 Chainz: i due nuovi video del rapper di Atlanta

Dopo la pubblicazione dei due tweet, 2 Chainz ha pubblicato un video, Somebody Need To Hear This. In questo video, il protagonista, vestito di blu e facendo il bagno nei dollari, dialoga con un giornalista, illustrandogli i propri piani per il 2020 e parlando degli investimenti economici che ha portato a termine. La star del rap ha anche reso disponibile, nei primi giorni dell’anno, un’altra clip, Falcons Hawks Braves. Il titolo è chiaramente ispirato ai team di football, basket e baseball della sua città di origine, Atlanta. Qui si vede il protagonista in vari punti della città, con le immancabili ragazze sexy a fargli compagnia. Un modo per riaffermare l’unione profonda di 2 Chainz alla capitale della Georgia, che si sta sempre più affermando come capitale anche dell’ Hip-Hop.

Musica e problemi legali

Tauheed Epps alias 2 Chainz, è nato in Georgia nel 1977. Durante gli anni della High School è tratto in arresto perché trovato con della cocaina. Aveva 15 anni. In seguito si laurea e mentre e ancora al college muove i primi passi nella musica. Fa parte infatti dei Playaz Circle dove, in quell’occasione, prende lo pseudonimo di Tity Boy. Più tardi, siamo già nel 2011, il suo nickname cambia e diventa l’attuale 2 Chainz. Collabora con artisti di primo livello come Nicki Minaj e pubblica il suo primo lavoro solista, Based on a T.R.U. Story, che ottiene un successo lusinghiero, nel 2012. L’anno seguente è la volta di B.O.A.T.S. II: Me Time, che vanta alcune collaborazioni importanti. Nel 2016 fa uscire un nuovo lavoro, ColleGrove. Nel 2017 dà in produzione Pretty Girls Like Trap Music e partecipa alla soundtrack di Fast & Furious 8. Nel 2019 fa uscire il suo, per ora, ultimo album, Rap Or Go To The League.

I guai legali per 2 Chainz

Come per molti altri suoi colleghi, anche 2 Chainz ha avuto guai con la giustizia. Oltre a quello che gli è successo a 15 anni, è stato più volte fermato per problemi con la droga e una volta anche per aver rapinato un negozio che vendeva marijuana per utilizzi medici in California. A Oklahoma City, la polizia, dopo aver sequestrato il pullman sul quale viaggiava, hanno rinvenuto al suo interno armi e stupefacenti. Un binomio che appare indissolubilmente legato allo stile di vita di molti rapper.

