Dove vedere Fiorentina-SPAL in diretta tv e streaming

Fiorentina-SPAL è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone d’andata: fischio d’inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 12 gennaio allo stadio Franchi.

Fiorentina-SPAL: come arrivano le due squadre

La Fiorentina è a caccia di una vittoria che manca ormai da moltissimo tempo: l’ultimo successo viola è datato addirittura 30 ottobre, quando la squadra – in quel momento allenata da Montella – espugnò il campo del Sassuolo per 1-2. I tifosi, però, guardano il bicchiere mezzo pieno: la cura Iachini sembra aver dato i suoi primi frutt, e ne è una dimostrazione la vittoria appena sfiorata a Bologna, dove soltanto un gol di Orsolini a tempo scaduto ha tolto il sorriso al club di Rocco Commisso.

La SPAL è crollata in casa contro il Verona nell’ultimo turno, ritornando ad occupare l’ultimo posto della classifica complice anche la contemporanea vittoria del Genoa sul Sassuolo. La panchina di Leonardo Semplici è sempre più in pericolo e questa partita potrebbe rappresentare per lui la prova finale per rimanerci aggrappato. Da questo momento in poi, per gli emiliani sono tutte come finali.

Fiorentina-SPAL: le probabili formazioni del match

Potremmo assistere alla conferma in blocco della formazione vista a Bologna in casa Viola: Benassi più che confermato dopo il gol e l’ottima prestazione. In attacco ancora out Ribery, dunque fiducia alla coppia Vlahovic-Chiesa.

Semplici potrebbe riproporre la coppia d’attacco pesante Paloschi-Petagna, quest’ultimo anche diffidato. Kurtic va verso una maglia da titolare a meno di sviluppi sul mercato.

I probabili undici iniziali di Fiorentina-SPAL:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

SPAL (3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Fiorentina-SPAL sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

