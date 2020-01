Non c’è più religione: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Non c’è più religione: la trama, il cast e le anticipazioni del film con Alessandro Gassman che andrà in onda stasera 7 gennaio 2020 su Rai 1.

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Non c’è più religione potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2016, in onda stasera 7 gennaio 2020 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Luca Miniero, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per Benvenuti al sud, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo, Sono tornato e Attenti al gorilla.

l’esilarante lungometraggio, prodotto da Cattleya con Rai Cinema, si è avvalso delle musiche di Pasquale Catalano, la fotografia di Daniele Ciprì mentre il montaggio è stato affidato a Francesca Calvelli. Il film inoltre al botteghino in italia ha incassato 3,6 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Non c’è più religione?

Non c’è più religione: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Non c’è più religione o meglio ne esistono così tante che è piuttosto impegnativo trovare un punto d’accordo con tutte. Lo sanno bene gli abitanti di Porto Buio, una piccola isola del Mediterraneo, dove tutti sono in fibrillazione per l’arrivo del Natale. Come ogni anno, viene organizzato il presepe vivente ma questa volta c’è un grosso problema: il Gesù titolare è oramai troppo grande per la parte ma non è possibile affidarla a qualcun altro poiché in città non nasce un bambino da anni. Il sindaco Cecco allora decide di risolvere il problema chiedendone uno ai tunisini che vivono sull’isola.

Tuttavia tra le due comunità i rapporti sono molto tesi e sembra impossibile appianare le divergenze. Ad aiutarlo in questa difficile impresa ci pensa Bilal, italiano convertito all’Islam.

Il cast del film

In Non c’è più religione Claudio Bisio interpreta Cecco e Alessandro Gassmann è Marietto/Bilal. Angela Finocchiaro veste i panni di Suor Marta, Nabiha Akkari quelli di Haida e Giovanni Cacioppo è Aldo. Inoltre Laura Adriani ricopre il ruolo di Maddalena, Mehdi Meskar quello di Alì e Paola Casella è Addolorata.

Hanno partecipato al film anche Massimo De Lorenzo nella parte di Don Mario, Nunzia Schiano quella della Madre di Marietto/Bilal e Giovanni Esposito è il Segretario Vescovo. Infine Roberto Herlitzka è il Vescovo, Mounir Echchaoui indossa le vesti di Ahmed e Imad Nazih quelle di Munir.

