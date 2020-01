Condividi su

Dove vedere Sampdoria-Brescia in diretta tv e streaming

Sampdoria-Brescia è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 12 gennaio allo stadio Ferraris di Genova.

Sampdoria-Brescia: come arrivano le due formazioni

La Sampdoria dall’arrivo in panchina di Claudio Ranieri è diventata una delle squadre più solide del campionato. L’ultima partita disputata – lo 0-0 di San Siro contro il Milan – ha lasciato molte certezze ai blucerchiati che, a dirla tutta, avrebbero meritato il bottino pieno viste le clamorose occasioni sciupate da Gabbiadini di fronte a Donnarumma. Una vittoria darebbe un grande slancio ai genovesi che potrebbero portarsi a +5 sulla zona retrocessione.

Il Brescia ha senza dubbio svoltato nel rendimento e nei risultati con Eugenio Corini, ma le ultime due partite hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e all’ambiente, che hanno visto sfumare nel recupero una vittoria a Parma e un buon pareggio al Rigamonti contro la Lazio. Imperativo categorico per Balotelli e compagni è quello di vincere a tutti i costi.

Sampdoria-Brescia: le probabili formazioni del match:

Emergenza in difesa per Ranieri: assenti per squalifica sia Depaoli che Colley, oltre all’infortunato Ferrari: Murillo-Chabot coppia di difensori centrali obbligata. In attacco, Caprari insidia Gabbiadini per un posto accanto a capitan Quagliarella.

Pesanti forfait anche per Corini, che in un colpo solo perde sia Cistana che Tonali: dentro allora Mangraviti e Viviani. In attacco si va verso l’ennesima conferma di Torregrossa e Balotelli, Donnarumma non è al meglio e al massimo andrà in panchina.

I probabili undici iniziali di Sampdoria-Brescia:

Sampdoria (4-4-2): Bereszynski, Chabot, Murillo, Murru; Thosrby, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio Sky+DAZN potranno seguire la partita anche sul canale 209 di Sky.

