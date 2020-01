Condividi su

Roma-Juventus: probabili formazioni, diretta streaming e tv

Roma-Juventus: formazioni, diretta streaming e tv



Domenica 12 gennaio alle ore 20:45 si giocherà allo stadio Olimpico Roma-Juventus, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

Campanellino d’allarme in casa Roma

Al quarto posto con 35 punti, la Roma di Fonseca si trova in zona Champions con un solo punto di vantaggio sulla scatenata Atalanta, quinta, ma vede allontanarsi sempre di più gli eterni rivali della Lazio.



Con la brusca frenata di domenica scorsa, la squadra capitolina ha permesso ai bergamaschi di avvicinarsi sempre di più e di credere ancora una volta nel sogno Champions League. All’Olimpico i giallorossi hanno fornito una buona prestazione contro il Torino, ma hanno peccato di concretezza sotto porta, concludendo ben sette volte e trovando Sirigu in forma smagliante, se non fosse per Belotti – autore di una doppietta – sarebbe stato lui il migliore in campo. Una sconfitta dopo quattro vittorie che pesa come un macigno per l’allenatore portoghese e domenica, nuovamente in casa, dovrà affrontare i Campioni d’Italia che sono in splendida forma. La vittoria della Roma è quotata dai bookmakers a 3,10, mentre il pareggio a 2,20.

Sarrismo e CR7: Juve versione scudetto

La Juventus vince e l’Inter non molla la vetta, sembra ormai una cantilena ma le squadre non accennano più cedimenti dopo i match della quindicesima giornata rispettivamente con Lazio e Roma.



Ora per la squadra di Sarri arriva la prova del nove all’Olimpico contro la Roma di Fonseca, dopo aver passeggiato sul Cagliari di Maran allo Stadium con un sonoro 4-0. Una partita in cui Cristiano Ronaldo ha suonato nuovamente la carica, firmando la prima tripletta in Serie A e mettendo a segno l’ennesimo record, ovvero quello di aver fatto una tripletta nei tre campionati più importanti: Liga, Serie A e Premier League: solo Alexis Sanchez come lui. Inoltre ha incrementato il record di più triplette in campionato a 36, Messi dietro di lui a 34.



Tornando al match con i sardi, la prestazione di squadra ha sorpreso tutti: la Juve ha giocato tutta nella metà campo avversaria per quasi tutta la partita, segno che il sarrismo sta cominciando a fare effetto sui bianconeri. La vittoria della Juventus è quotata a 2,20.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov, Smalling, Mancini, Florenzi, Diawara, Veretout, Perotti, Zaniolo, Pellegrini, Dzeko.



Allenatore: Fonseca



Juventus (4-3-1-2): Sczcesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain.



Allenatore: Sarri

Dove vedere Roma-Juventus in streaming e tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

