Condividi su

Luigi Favoloso scomparso: chi è l’ex fidanzato di Nina Moric

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, sarebbe scomparso da circa dieci giorni. Almeno secondo quanto denunciato tramite social da alcune persone vicine al ragazzo.

Luigi Favoloso scomparso, il post-denuncia di Alex Fiumara

A lanciare la notizia è stato un amico di famiglia, Alex Fiumara, che su su Facebook ha scritto: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12/2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente. Alex Fiumara. La mamma è taggata sul post in oggetto la quale ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di Ps di Torre Del Greco (NA)”.

Cenni biografici di Luigi Favoloso: ex di Nina Moric e partecipante al GF2018

Luigi Favoloso vive a Milano, dopo aver vissuto in Svezia, ma nei giorni scorsi si è recato in Campania per trascorrere una parte delle festività con la propria famiglia a Torre del Greco. A denunciare la scomparsa del figlio è stata proprio sua madre Loredana Fiorentino, preoccupata per il protrarsi dell’assenza del ragazzo che secondo quanto riferito da alcuni media si sarebbe allontanato a piedi, senza portare con sé i documenti né altri effetti personali. La mamma del ragazzo ha dunque presentato la denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco.

Luigi Favoloso è un modello ed imprenditore in quanto titolare di una società di import-export di tessuti. Una parte del grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2018 da cui fu espulso, nel giro di qualche settimana, per aver indossato una maglietta con una scritta sessista. Favoloso è noto anche per aver avuto una relazione amorosa con Nina Moric.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]