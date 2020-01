Condividi su

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming

Cagliari-Milan, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 15:00 alla Sardegna Arena.

Cagliari e Milan alla ricerca del riscatto

Cagliari-Milan sarà la partita che aprirà il programma dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento e una vittoria potrebbe dare morale oltre che i tre punti.

Il Cagliari viene da una pesante sconfitta in trasferta arrivata contro la Juventus per 4-0. I rossoblu non trovano la vittoria dalla partita di un mese fa contro la Sampdoria e l’ultimo risultato utile risale al pareggio in casa del Sassuolo della settimana dopo. La squadra di Maran si trova al sesto posto in classifica – che significa zona Europa League – con 29 punti, ma le ultime uscite non sono state all’altezza della sua stagione vista fin qui.

Situazione disastrosa quella del Milan, a soli otto punti dalla zona retrocessione. Dopo aver subito la pesante sconfitta esterna contro l’Atalanta, la squadra di Pioli non ha trovato la reazione contro la Sampdoria. Solamente uno 0-0 dal sapore amaro e che non ha smosso la classifica dei rossoneri, alla ricerca di una vittoria che manca da un mese: proveranno a centrarla contro un avversario difficile da battere all’interno delle proprie mura.

I precedenti di Cagliari-Milan

Negli ultimi tre incontri in Sardegna, le squadre hanno vinto una volta a testa e pareggiato in un’altra occasione. L’ultimo match risale al settembre 2018, con la partita che finì in parità con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni del match

CAGLIARI. Mister Maran ritrova Pisacane in difesa, al rientro dopo un turno di stop per squalifica. In porta Olsen, mentre a centrocampo confermati Nandez, Cigarini e Rog. In avanti Nainggolan agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone.

MILAN. Mister Pioli è alle prese con vari dubbi di formazione in vista di Cagliari-Milan. Il primo riguarda il modulo: il 4-3-3 non dà più le garanzie dell’inizio della sua avventura e starebbe pensando di adottare una soluzione diversa. In caso di conferma dello stesso schieramento, Ibrahimovic partirà titolare al posto di un Piatek sempre più al centro delle voci di mercato. Non sicuri del posto Calabria, Krunic e Suso, reduci da una prova insufficiente contro la Sampdoria e insediati, rispettivamente, da Conti, Kessié e Leao. Sicuri del posto Donnarumma, Hernandez e Bennacer.

I probabili undici iniziali di Cagliari-Milan:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

