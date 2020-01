Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming

Condividi su

Inter-Atalanta, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Atalanta: scontro fra titani

Inter e Atalanta daranno vita ad una battaglia che si presume incandescente. Entrambe le squadre stanno dando spettacolo quest’anno e sono pronte a lottare per i tre punti.

La squadra di casa è reduce da una grande vittoria in trasferta contro il Napoli, iniziando il nuovo anno allo stesso modo di come aveva terminato quello vecchio. L’Inter ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite, trascinata dalla coppia gol Lukaku-Martinez e vorrà vincere anche contro un altro avversario degno di nota.

L’Atalanta si presenta a San Siro reduce da due vittorie consecutive, arrivate entrambe con il risultato di 5-0. La squadra di Gasperini vuole imporre il suo gioco anche contro i primi della classe, cosa che è riuscita solamente alla Juventus. I bergamaschi hanno raccolto 12 punti nelle ultime cinque partite e vogliono superare la Roma, attualmente al quarto posto in classifica.

I precedenti di Inter-Atalanta

Negli ultimi quattro incontri al Meazza, i padroni di casa si sono imposti sugli ospiti per tre volte, mentre in un’altra occasione si sono divisi la posta in palio. L’ultimo incontro risale all’aprile 2019, con un pareggio a reti bianche.

Le probabili formazioni del match

INTER. Mister Conte conferma il 3-5-2, suo marchio di fabbrica, ma dovrà fare a meno di Skriniar e Barella assenti per squalifica: al loro posto Godin e Sensi. In porta Handanovic, corsie esterne di centrocampo occupate da Candreva e Biraghi, con Asamoah che non sarà della partita a causa di un fastidio al ginocchio. In avanti inamovibile la coppia d’attacco Lautaro-Lukaku.

ATALANTA. Mister Gasperini conferma il 3-4-2-1 anche per Inter-Atalanta con Gollini tra i pali e il terzetto di difesa composto da Toloi, Palomino, Djimsiti. Ballottaggi sugli esterni di centrocampo tra Hateboer, Gosens e Castagne, con i primi due in vantaggio sul belga. Sicuri del posto Ilicic e il Papu Gomez, mentre in avanti Muriel è insidiato da Pasalic e Zapata, con quest’ultimo tornato disponibile dopo tre mesi di infortunio.

I probabili undici iniziali di Inter-Atalanta:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

