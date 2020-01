Condividi su

Torino-Bologna: probabili formazioni, diretta streaming e tv





Domenica 12 gennaio alle ore 15:00 si giocherà, allo stadio Olimpico, Torino-Bologna, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Si rivede il “mazzarrismo”

In zona tranquillità al nono posto, il Torino di Walter Mazzarri ha totalizzato 24 punti e dopo l’ultimo successo contro la Roma vuole ambire a qualcosa di più che una semplice salvezza.



Il nuovo anno per il la squadra granata si è aperto nel migliore dei modi con una vittoria in trasferta senza subire gol in un campo che sembrava impossibile come quello dell’Olimpico di Roma. Si comincia a rivedere quel mazzarrismo che mancava ormai da tempo. Contro il Bologna sarà una partita tosta: entrambe le squadre in gran forma che cercano la vittoria per sognare la zona Europa. La vittoria del Toro è quotata dai bookmakers a 2.15, mentre il pareggio è a 3.40.

Bologna verso il quarto risultato utile consecutivo

A un punto di distacco dagli avversari di domenica, il Bologna è decimo in graduatoria con 23 punti e nelle ultime tre partite ha ottenuto due vittorie e un pareggio, segno che la squadra di Mihajlovic fa sul serio riuscendo a giocarsela con tutti senza paura.



Nell’ultima giornata di campionato il sodalizio felsineo ha pareggiato 1-1 in casa contro la Fiorentina grazie al gol in extremis arrivato su punizione di Orsolini. Contro il Torino, la vittoria dei rossoblu è quotata a 3.30.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.



Allenatore: Mazzarri



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.



Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere Torino-Bologna in streaming o in tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]