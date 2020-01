Condividi su

Michele Cucuzza al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è

Il Grande Fratello Vip sta per iniziare: dall’ 8 Gennaio 2020 sarà infatti trasmesso da Canale 5 in prima serata. Il reality condotto da Alfonso Signorini vanta come al solito un nutrito parterre di personaggi più o meno famosi che hanno accettato di restare sotto la costante osservazione delle telecamere. Tra questi, uno dei più famosi è di certo Michele Cucuzza.

Da Radio Popolare alla Rai

Giornalista, presentatore e anche scrittore, Michele Cucuzza è nato a Catania il 14 Novembre 1952. Muove i primi passi nel mondo del giornalismo dopo la laurea in Lettere Moderne, entrando a far parte dello staff di Radio Popolare, a Milano. L’ingresso in Rai è datato 1985, dopo che, dal 1979, è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti. Inizia a lavorare nella redazione del Tg 2. Tra gli oltre 1000 servizi realizzati per questa testata si ricordano quelli dai Paesi d’Oltrecortina nel periodo immediatamente antecedente la riunificazione di Berlino e i collegamenti dall’Arabia Saudita durante la prima Guerra del Golfo; inoltre segue anche le elezioni presidenziali statunitensi vedranno l’elezione di Bill Clinton alla Casa Bianca. Corrispondente da Parigi, ha seguito per conto del Tg 2 alcuni dei più importanti eventi politici svoltisi nella capitale francese. Ma i suoi reportage più famosi tra il pubblico sono quelli relativi ai funerali di Lady Diana e di Madre Teresa di Calcutta, avvenuti entrambi nel 1997. All’attività di inviato, Michele Cucuzza alterna anche la conduzione del Telegiornale, facendosi apprezzare per competenza e serietà.

Michele Cucuzza: da giornalista a conduttore

L’attività di Michele Cucuzza come conduttore avviene per caso. I vertici dell’emittente di Stato restano infatti positivamente impressionati dalle sue performance a La Posta del Cuore, dove interagisce con Sabina Guzzanti interpretando se stesso con spiccato umorismo. Si aprono così, nel 1998, le porte de La Vita in Diretta, prima su Rai 2 e in seguito sulla Rete ammiraglia della Rai. Un programma al quale Cucuzza resta indissolubilmente legato per anni e per il quale ancora adesso è ricordato, grazie anche all’ottima audience che riesce a conquistare. Nel 1999 è a fianco di Katia Ricciarelli e Gianfranco D’Angelo nello show Segreti… e Bugie. Negli anni seguenti alterna la conduzione de La Vita in Diretta ad altri impegni, come Sanremo Si Nasce, insieme a Luisa Corna, e le iniziative legate a Telethon, che, nel corso degli anni, lo vedono sempre in prima fila. Nel 2001 e 2002 è anche presidente della giuria di Miss Italia. Comunque, la sua principale attività resterà sempre la conduzione del contenitore pomeridiano, che riesce a fidelizzare un vasto pubblico grazie alla sua abilità nel proporre argomenti molto seri alternandoli ad altri più leggeri. Resterà al timone de La Vita in Diretta fino al 2011, quando passa stabilmente a Radio Rai, con cui collaborava fin dall’anno precedente, conducendo Radio 2 Days, Mission e Manuale d’Europa. Arriva, inevitabile, il momento anche per Michele Cucuzza di dire addio alla Rai. Nel 2016 il giornalista siciliano passa infatti a Tele Norba per condurre Buon Pomeriggio, trasmissione simile a quella che per anni ha condotto sulla TV di Stato. Dopo cinque anni di assenza dalla TV, durante i quali “Ho lavorato in radio, ho scritto dei libri e mi sono occupato delle mie figlie, Carlotta e Matilde”, torna dunque al piccolo schermo. Collabora, inoltre, anche con Retesole. Infine, l’anno scorso, l’annuncio della sua prossima partecipazione al GF Vip 4.

La vita privata di Michele Cucuzza

Michele Cucuzza ama interagire con i fan tramite i social, specialmente Instagram e Twitter, mentre ha invece trascurato Facebook, che non è aggiornato ormai da qualche anno. Nei suoi post condivide immagini che riguardano la sua vita e i suoi impegni professionali. Il conduttore catanese ha due figlie, Carlotta e Matilde, nate rispettivamente dalle relazioni con una collega francese e con una collaboratrice della Rai. La prima figlia vive a Parigi, mentre la minore a Milano. In un’intervista, Cucuzza ha voluto ringraziare le loro madri, “che non hanno affatto ostacolato il mio ruolo di padre”. Sempre sensibile alle problematiche sociali, è uno dei volti di Attivecomeprima, ONLUS che supporta le donne impegnate nella battaglia contro le malattie oncologiche. È inoltre attivo nella campagna di raccolta fondi di Telethon fin dai suoi trascorsi in Rai. Recentemente ha rivelato di vivere una relazione importante: “Sono fidanzato da un paio d’anni. È calabrese, è un dottore, un medico estetico. Si chiama Rosanna Caltizzone, vive tra Catanzaro e Roma”. Michele Cucuzza ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Grammichele, centro nel catanese nel quale è nata la madre. È un fan della rock band USA Imagine Dragons e l’anno scorso ha scritto un libro, Sotto i 40. Storie di Giovani in un Paese Vecchio. Una figura eclettica, quindi, che porterà un contributo di cultura e ironia all’interno del Grande Fratello Vip.

