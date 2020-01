venerdì 10 gennaio alle 21:00, scenderanno in campo Sheffield United e West Ham United. Il match sarà valido per la 22sima giornata di Premier League.

Sheffield United-West Ham: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Bramall Lane di Sheffield, venerdì 10 gennaio alle ore 21:00, scenderanno in campo Sheffield United e West Ham United. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Premier League.

Lo Sheffield United al momento occupa l’ottava posizione in classifica con 29 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro la capolista Liverpool per 2-0. Una grande stagione fin qui per le Blades, che hanno un’altra chance per avvicinarsi alla salvezza.

Il West Ham si trova invece in sedicesima posizione con 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Bournemouth per 4-0. Il cambio allenatore sembra aver galvanizzato gli Hammers, ancora però troppo in basso in graduatoria rispetto ai pronostici di inizio stagione.

La classifica della Premier League

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi cinque scontri diretti lo Sheffield United è andato leggermente meglio, facendo registrare 2 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

I padroni di casa, inoltre, arrivano all’appuntamento con la terza miglior difesa dell’intera Premier (21 reti subite).

L’arbitro sarà il signor Michael Oliver, che sarà coadiuvato dagli assistenti Simon Bennett e Daniel Cook. Addetti al VAR saranno Chris Kavanagh e l’assistente Andy Halliday.

Le probabili formazioni di Sheffield United-West Ham

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): D. Henderson, G. Baldock, Chris Basham, J. O’Connell, John Egan, Enda Stevens, O. Norwood, John Fleck, J. Lundstram, D. Mcgoldrick, Lys Mousset

Allenatore: Chris Wilder

WEST HAM (5-4-1): L. Fabianski, P. Zabaleta, A. Ogbonna, A. Cresswell, F. Balbuena, Declan Rice, F. Anderson, P. Fornals, R. Snodgrass, Mark Noble, S. Haller

Allenatore: Manuel Pellegrini

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.88, mentre quella degli ospiti è quotata a 4.39. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.54.

In questo match, una giocata azzeccata potrebbe essere il Goal.

