Crystal Palace-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 13:30 di sabato 11 gennaio allo stadio Selhurst Park di Londra si disputerà Crystal Palace-Arsenal. Il match sarà valevole per la 22esima giornata di Premier League.

Il Crystal Palace attualmente si ritrova nono in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Norwich City per 1-1. Una buona stagione fin qui per il club londinese. L’obiettivo è la salvezza, ma fin qui le Eagles sono anche andate oltre le aspettative. In uno dei tanti derby, provano a raggiungere il quarto risultato consecutivo.

L’Arsenal, dal canto suo, attualmente si ritrova in decima posizione in classifica a 27 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Manchester United per 2-0. Un successo che si spera abbia rivitalizzato i gunners, la cui posizione di classifica è da film horror. In questo scontro in palio per loro non ci sono solo i tre punti.

La classifica della Premier League

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata, ma comunque favorevole alla formazione ospite: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, infatti, l’Arsenal ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

Dal lato statistico, il Crystal Palace arriva all’appuntamento con la quarta miglior difesa della Premier League (23 reti subite) e il secondo peggior attacco (19 reti segnate).

La partita sarà diretta dal signor Paul Tierney, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ian Hussin e Marc Perry. Addetti al VAR saranno Craig Pawson e l’assistente Andy Halliday.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Arsenal

CRYSTAL PALACE (3-5-2): V. Guaita, J. Tomkins, Martin Kelly, Gary Cahill, C. Kouyate, J. Riedewald, V. Camarasa, J. Mccarthy, J. Mcarthur, W. Zaha, Jordan Ayew

Allenatore: Roy Hodgson

ARSENAL (3-4-3): Bernd Leno, S. Papastathopoulos, David Luiz, S. Kolasinac, A. Maitland-Niles, L. Torreira, Granit Xhaka, Mesut Ozil, P. Aubameyang, A. Lacazette, Nicolas Pepe

Allenatore: None

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.12, quella degli ospiti è quotata a 1.87, mentre il pareggio si attesta a 3.78.

L’X2+Goal potrebbe essere una giocata azzeccata.

