Everton-Brighton: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Goodison Park di Liverpool, sabato 11 gennaio alle ore 16:00 va in scena Everton-Brighton. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Premier League.

L’Everton, che adesso occupa la posizione numero in classifica con 25 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Manchester City per 2-1. Uno stop arrivato dopo cinque risultati utili consecutivi per i toffees, la cui crisi sembra comunque terminata. La cura Ancelotti ha dato già i primi frutti, ma servirà del tempo per somatizzare tutto.

Il Brighton si posiziona al quattordicesimo posto in classifica con 24 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Chelsea per 1-1. Discreto momento per i Seagulls, che quest’anno sembrano essere in crescita rispetto alle annate passate. Il lavoro di Potter sembra poter far salire di livello una squadra che spesso passa inosservata all’interno della Premier.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime cinque partite, il Brighton ha fatto registrare 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

La partita sarà arbitrata dal signor David Coote, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Nick Hopton. Gli addetti al VAR saranno Stuart Attwell e l’assistente Scott Ledger.

Le probabili formazioni di Everton-Brighton

EVERTON (4-4-2): J. Pickford, M. Holgate, S. Coleman, Yerry Mina, Lucas Digne, D. Sidibe, Fabian Delph, G. Sigurdsson, Tom Davies, D. Calvert-Lewin, Richarlison

Allenatore: Carlo Ancelotti

BRIGHTON (4-4-2): Mathew Ryan, M. Montoya, Adam Webster, Bernardo, Lewis Dunk, Y. Bissouma, Aaron Mooy, S. Alzate, Davy Propper, L. Trossard, Neal Maupay

Allenatore: Graham Potter

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.86, mentre il successo ospite quota 4.29. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.7.

Difficile fare un pronostico per questa partita, probabilmente è meglio optare per un Goal.

