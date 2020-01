Condividi su

Manchester United-Norwich: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Old Trafford di Manchester, alle ore 16:00 di sabato 11 gennaio giocheranno Manchester United e Norwich. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Premier League.

Il Manchester United, che attualmente si trova in quinta posizione in classifica con 31 punti conquistati, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Arsenal per 2-0: uno stop inaspettato, visto il rendimento dei Red Devils con le big in questo campionato e il momento dei gunners. Assalto al quarto posto del Chelsea fallito ma ora subito una ghiotta occasione per conquistare tre punti vitali.

Questo perché il Norwich, ultimo con 14 punti e reduce dal pareggio in casa contro il Crystal Palace per 1-1 è sempre più in difficoltà. I canaries non riescono a svoltare e la retrocessione sembra sempre più vicina. Anche un pareggio, in questo match potrebbe risultare utile a poco.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite, lo United ha infatti fatto registrare 7 vittorie, 3 sconfitte e nessun pareggio.

I padroni di casa giungono a questo appuntamento con la quinta miglior differenza reti (+7), mentre il Norwich ha la peggior difesa (41 reti subite), il quinto peggior attacco (22 gol fatti) e la quinta peggior differenza reti (-19).

Il match sarà diretto dal signor Anthony Taylor, che sarà assistito dai guardalinee Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR ci saranno Darren England e l’assistente Stephen Child.

Le probabili formazioni di Manchester United-Norwich

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea, Luke Shaw, H. Maguire, V. Lindelof, A. Wan-Bissaka, Fred, N. Matic, J. Lingard, A. Martial, Daniel James, M. Rashford

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

NORWICH (4-5-1): Tim Krul, Sam Byram, Grant Hanley, C. Zimmermann, Max Aarons, A. Tettey, M. Vrancic, E. Buendia, Kenny Mclean, T. Cantwell, Teemu Pukki

Allenatore: Daniel Farke

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.31, mentre quella degli ospiti è a 10.37. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 5.55.

Non sembrano esserci grosse chance di risultato per gli ospiti, per cui consigliamo l’1+Over 2.5.

