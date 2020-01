Condividi su

Tottenham-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sabato 11 gennaio alle ore 18:30, andrà in scena Tottenham-Liverpool, valido per la 22esima giornata di Premier League.

Il Tottenham ora è in sesta posizione in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro lo Southampton per 1-0. Non un periodo felice per gli Spurs, vittoriosi solamente due volte nelle ultime cinque sfide di Premier. La rincorsa al Chelsea si è stoppata nell’ultimo periodo eottenere l’intera posta in palio in questo incrocio sarà impresa ardua.

Anche perché il Liverpool, primo con 58 punti e reduce dal successo casalingo contro lo Sheffield United per 2-0, fin qui le ha vinte tutte tranne un pareggio. Un ruolino di marcia assurdo quello dei reds, che sembrano aver già ipotecato quel titolo che manca ormai da trent’anni. Match sicuramente da non sottovalutare questo, l’avversario è in cerca di rivalsa e non farà sconti.

La storia recente fra le due squadre è favorevole alla formazione ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, il Liverpool ha fatto infatti registrare 5 vittorie, 1 sconfitta e 4 pareggi.

Il Tottenham arriva all’appuntamento con il quinto miglior attacco (36 reti siglate), mentre il Liverpool possiede la miglior difesa (14 reti subite), il secondo miglior attacco (49 reti segnate) e la miglior differenza reti (+35).

Il match sarà diretto dal signor Martin Atkinson, coadiuvato dagli assistenti Lee Betts e Constantine Hatzidakis. Al VAR presenti Craig Pawson e Harry Lennard.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

TOTTENHAM (4-4-2): P. Gazzaniga, T. Alderweireld, J. Vertonghen, D. Sanchez, Serge Aurier, C. Eriksen, Dele Alli, R. Sessegnon, G. Lo Celso, S. Heung-Min, Lucas Moura

Allenatore: José Mourinho

LIVERPOOL (4-3-3): A. Becker, Joe Gomez, V. Van Dijk, T. Alexander-Arnold, A. Robertson, G. Wijnaldum, J. Henderson, A. Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane, M. Salah, R. Firmino

Allenatore: Jürgen Klopp

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, il trionfo dei padroni di casa quota 4.58, il successo ospite 1.72 e il pareggio 4.18.

Una scelta consigliata per questa sfida è il Goal.

