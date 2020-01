Condividi su

Bournemouth-Watford: probabili formazioni, pronostico e quote

Bournemouth-Watford sarà uno dei posticipi della 22esima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio presso il Vitality Stadium di Bournemouth.

Il Bournemouth adesso occupa la terzultima piazza in classifica con 20 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il West Ham United per 4-0. Periodaccio per le cherries, reduci da ben otto sconfitte negli ultimi dieci incontri in campionato. La situazione è grigia per una squadra che, nonostante lotti sempre per la salvezza, si ritrova raramente così in basso. È ora di reagire e portare a casa punti importanti.

Il Watford è penultimo con 19 punti e giunge dalla vittoria in casa contro il Wolverhampton per 2-1. L’arrivo in panchina di Nigel Pearson ha segnato una svolta per la stagione degli Hornets, almeno fino a questo momento: lo dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro partite di Premier, che hanno riportato i londinesi in linea di galleggiamento e a pochi punti dalla zona salvezza.

La storia recente fra le due squadre è molto equilibrata: negli ultimi nove scontri diretti il Watford ha fatto registrare 1 vittoria, 1 sconfitta e 7 pareggi.

Il Bournemouth arriva all’appuntamento con il quarto peggior attacco (20 reti siglate) e la peggior differenza reti (-12), mentre il Watford ha la quinta peggior difesa (34 reti subite), il peggior attacco (17 gol fatti) e la quarta peggior differenza reti (-17).

La partita sarà arbitrata dal signor Mike Dean, che sarà coadiuvato dagli assistenti Darren Cann e Dan Robathan. Gli addetti al VAR saranno Stuart Attwell e l’assistente Stephen Child.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Bournemouth-Watford

BOURNEMOUTH (3-4-3): A. Ramsdale, Chris Mepham, S. Francis, Steve Cook, Diego Rico, J. Lerma, Lewis Cook, Dan Gosling, Harry Wilson, D. Solanke, C. Wilson

Allenatore: Eddie Howe

WATFORD (4-4-2): Ben Foster, C. Cathcart, Jose Holebas, Craig Dawson, A. Mariappa, G. Deulofeu, E. Capoue, N. Chalobah, A. Doucoure, Ismaila Sarr, Troy Deeney

Allenatore: Nigel Pearson

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.57, quella degli ospiti 2.78. Per quanto riguarda il pareggio, al momento la quota è 3.39.

Match che appare equilibrato: una giocata consigliata è l’X2.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]