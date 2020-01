Condividi su

Aston Villa-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso il Villa Park di Birmingham, domenica 12 gennaio alle ore 17:30 si giocherà Aston Villa-Manchester City. La partita sarà valida per la 22esima giornata di Premier League.

L’Aston Villa è in quartultima posizione in graduatoria a 21 punti e nella scorsa partita ha vinto in trasferta contro il Burnley per 1-2. Un successo salvifico per i Villans, scivolati nelle zone basse della classifica dopo un avvio di stagione discreto. Dopo i tanti milioni spesi in estate ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, ma l’obiettivo dei neopromossi resta la permanenza in Premier.

Invece, il Manchester City è terzo in classifica con 44 punti e durante la scorsa giornata ha trovato i tre punti in casa contro l’Everton grazie al risultato di 2-1. I citizens con un successo avrebbero modo di scavalcare in classifica il Leicester – sconfitto in casa dal Southampton – e ritrovare magari un po’ di morale perduto.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri infatti, il Manchester City ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.

L’Aston Villa arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (37 reti subite), mentre quella del Manchester City è la quinta (24 reti subite), ma ha il miglior attacco (56 reti siglate) e la seconda miglior differenza reti (+32).

Il match sarà arbitrato dal signor Jonathan Moss, assistito da Harry Lennard e Eddie Smart. Al VAR presenti Graham Scott e Adam Nunn.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (5-3-2): Orjan Nyland, F. Guilbert, Neil Taylor, Tyrone Mings, K. Hause, Ezri Konsa, M. Nakamba, Douglas Luiz, Trezeguet, A. El Ghazi, J. Grealish

Allenatore: Dean Smith

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, B. Mendy, N. Otamendi, Kyle Walker, Fernandinho, I. Gundogan, K. De Bruyne, Rodri, Riyad Mahrez, R. Sterling, S. Aguero

Allenatore: Pep Guardiola

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è quotata 13.73, quella degli ospiti 1.19 e il pareggio 7.87.

Sembra un match molto facile – almeno sulla carta – per gli ospiti: si consiglia dunque di giocare un 2+Over 2.5.

