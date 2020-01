Condividi su

Barbara Alberti al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è

Il Grande Fratello Vip, che prende il via mercoledì 8 Gennaio 2020 in prima serata su Canale 5, quest’anno potrà contare sull’apporto di un personaggio di spicco del mondo culturale italiano: la scrittrice Barbara Alberti. Non è la sua prima esperienza in un reality: ha già preso parte a Celebrity Masterchef, ma è stata eliminata durante la seconda puntata.

Barbara Alberti: una personalità multiforme

Nata a Umbertide, in provincia di Perugia, l’11 Aprile 1943, Barbara Alberti si trasferisce nella Capitale per conseguire la Laurea in Filosofia. Ancora oggi, Roma è la sua residenza. Inizia la sua attività che l’ha resa famosa, quella di scrittrice, mettendo in primo piano le donne e cercando di riscattarle dal loro ruolo secondario nella società odierna. Il suo primo libro è Memorie Malvagie e risale al 1976, mentre uno dei più noti è Il Promesso Sposo, un’opera che ha come tema centrale la figura di Vittorio Sgarbi. Di rilievo anche il divertente “La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi”. Si è occupata anche di redarre i profili di Vladimir Majakovskij e Antoine de Saint Exupéry. La sua personalità multiforme l’ha spinta a esplorare il mondo della sceneggiatura cinematografica, collaborando, tra l’altro a Il Portiere di Notte, Io Sto con gli Ippopotami, Monella e Melissa P. Inoltre, Barbara Alberti si è occupata anche di teatro, con la rappresentazione Ecce Homo. Giornalista pubblicista dal 1998, ha collaborato con Amica e attualmente ha rapporti di collaborazione con Il Fatto Quotidiano e Gioia. In TV è nota per la sua attività di opinionista in vari talk show, come L’Italia Sul 2, Pomeriggio 5 e CR 4 – La Repubblica delle Donne.

Ha due figlie dal matrimonio con Amedeo Pagani

Se come scrittrice, sceneggiatrice e opinionista, Barbara Alberti ha assunto una grande notorietà, dovuta la suo spirito pungente e al suo senso dell’umorismo, per ciò che riguarda la sua vita privata non ha certo riempito le pagine dei gossip magazine. Di lei si sa solo che ha avuto due figli dal matrimonio con Amedeo Pagani, ora finito: Malcolm Pagani, che fa il giornalista, e Gloria Samuela Pagani.

