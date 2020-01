Condividi su

Adriana Volpe al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è

Gli appassionati dei reality stanno contando le ore che li separano dall’appuntamento con la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 Gennaio, la prima serata di Canale 5 sarà monopolizzata dal programma-evento di Mediaset, che vedrà 23 personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura confrontarsi a favore di telecamera. Adriana Volpe, uno dei volti più noti della TV, è tra questi.

Un passato da modella, un presente da conduttrice

Adriana Volpe non è solo una conduttrice e showgirl. Durante la prima parte della sua carriera si è affermata come modella, sfilando per i maggiori stilisti. Un lavoro che l’ha portata in giro per il mondo, lontana da Trento, dov’è nata il 31 Maggio 1973. La showgirl lascia la sua città subito dopo la Maturità Scientifica per recarsi a Milano e inserirsi nel mondo della moda. Da qui allo spettacolo, il passo è breve. Dal 1993 prende parte a tre edizioni di Scommettiamo Che…?. Intanto muove i primi passi anche nel cinema, parte del cast di Viaggi di Nozze, di e con Carlo Verdone, e in un altro film di Luciano De Crescenzo, Croce E Delizia. Nel 1996 trasloca su TMC2, alla guida di The Lion Network, show destinato ai più giovani. Vi resta fino a che, nel 1999, è richiamata dalla Rai per condurre Mezzogiorno in Famiglia, a cui affiancherà anche la conduzione di Mattino in Famiglia. Oltre a questi due programmi, Adriana Volpe è anche la conduttrice di Notti Sul Ghiaccio, in onda su Rai 1. Si aggiunge, a partire dal 2009, a Gianfranco Magalli e Marcello Cirillo nello staff della trasmissione I Fatti Vostri. Più recentemente, ha partecipato a Pechino Express – Destinazione Africa e condotto Il Profumo d’Estate, entrambi nel 2018.

Adriana Volpe: la famosa polemica con Giancarlo Magalli

Parlando di Adriana Volpe, non si può non fare riferimento alla polemica sorta durante l’ultima stagione che ha visto la conduttrice trentina affiancare Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Originata da un acceso confronto nel corso della trasmissione, è proseguita anche sui social, prima dell’abbandono di Adriana al programma nel 2017. La vicenda ha avuto anche conseguenze legali per Magalli, oggetto di una querela per diffamazione elevata nel 2019 nei suoi confronti dalla showgirl. Adriana Volpe così si è espressa, ospite di Verissimo, sul conduttore romano: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”.

La sua vita privata

Sposata con l’imprenditore Roberto Parli, Adriana Volpe ha una figlia, Gisele, di quasi 9 anni. La conduttrice ha un altro matrimonio alle spalle: quello con Chicco Cangini, finito in soli 4 mesi. Della figli, nata nell’Agosto del 2011, ha detto: “Una figlia ti riempie la vita e da un senso a tutto quello che fai. Poi li vedi crescere e ti rendi conto di come il tempo passi velocemente”. Sul marito, imprenditore nel settore immobiliare, ha avuto parole di elogio: “È un fuoriclasse. In tutto. Perché mi ha sostenuto nelle difficoltà ed è sempre stato presente nelle mie scelte, condividendole al cento per cento“. Insomma, una coppia molto solida, nonostante, o forse proprio perché, lei viva a Roma, una città che ama molto, e lui a Montecarlo, centro dei suoi affari.

Adriana Volpe, oltre a polemizzare con Magalli, ha avuto da ridire, tramite i suoi social, anche sui colleghi e sulle somme da loro intascate per programmi che non hanno neanche lontanamente ripetuto i fasti di Mezzogiorno in Famiglia. Era compagna di Liceo di Alessia Merz e le due ex compagne di classe sono amiche ancora adesso.

