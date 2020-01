Condividi su

Safe: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’alta tensione con Safe. La pellicola del 2012, in onda oggi 8 gennaio 2020 alle 2120 su Italia 1, è stata scritta e diretta da Boaz Yakin, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come Il vendicatore, La recluta, Fresh, Dirty Dancing 2, Death in Love, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Now You See Me – I maghi del crimine e Max.

Il lungometraggio poliziesco, distribuito da Lionsgate e prodotto da Automatik Entertainment, Current Entertainment, IM Global, Lawrence Bender Productions, Trigger Street Productions, ha potuto contare sulle musiche di Mark Mothersbaugh, la fotografia di Stefan Czapsky mentre il montaggio è stato affidato a Frédéric Thoraval. Il thriller inoltre al botteghino negli USA ha incassato 17,1 milioni di dollari nelle prime sette settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Safe?

Safe: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Safe racconta la storia di Luke Wright, ex agente federale che partecipa ad incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Dotato di grande talento e agilità, quando gli viene proposto un combattimento truccato l’uomo decide di non lottare sottraendosi così agli ordini di un potente boss della mafia russa. Quest’ultimo allora scatena la sua ira sulla famiglia del combattente uccidendo la moglie e perseguitandolo.

Sempre in fuga, Luke non può fidarsi più di nessuno e per evitare di essere intercettato vive in strada, senza una dimora fissa. Nel frattempo però un’organizzazione criminale cinese rapisce una bambina dalle incredibili doti matematiche con l’intento di sfruttarle per i propri traffici illeciti. La notizia del prodigio giunge alle orecchie della gang russa che immediatamente cercano di strappare il giovane portento ai rivali. A questo punto però proprio il protagonista di Safe salva la ragazza e farà di tutto per proteggerla dagli spietati malviventi.

Il cast del film

In Safe Jason Statham interpreta Luke Wright mentre Catherine Chang è Mei. Robert John Burke veste i panni del capitano Wolf, James Hong quelle di Han Jiao e Anson Mount è Alex Rosen. Inoltre Chris Sarandon ricopre il ruolo del sindaco Tremello, Sándor Técsy quello di Emile Docheski e Joseph Sikora è Vassily Docheski.

Hanno partecipato al film anche Igor’ Žižikin nella parte di Chemyakin, Reggie Lee in quella di Quan Chang e James Colby è il detective Mears. Matt O’Toole indossa le vesti del detective Lasky, Jack Gwaltney quelle del detective Reddick. Infine Barry Bradford è Benoit e Jay Giannone interpreta Kolfax.

