Condividi su

TikTok: dati personali a rischio, scoperta una falla. Come aggiornare

TikTok: scoperta una falla riguardante la sicurezza dei dati personali e la privacy dei video nei sistemi del social cinese che sta spopolando tra i giovanissimi.

TikTok: una falla nella sicurezza

Alcuni ricercatori hanno recentemente segnalato una falla nella sicurezza di TikTok: i programmatori di Byte Dance, cioè la società che gestisce il social network, hanno già provveduto alle necessarie correzioni, tuttavia, è importante aggiornare l’applicazione perché le modifiche diventino effettive e si possa continuare a usare quest’ultima in modo del tutto sicuro.

La vulnerabilità individuata riguardava proprio l’infrastruttura che permette di inviare messaggi attraverso l’app: per farla breve, degli hacker non avrebbero avuto difficoltà a “iniettare” un codice nel social così da reindirizzare gli utenti verso un sito web dannoso ma che in tutto e per tutto assomigliava a tiktok.com. Quindi, un malintenzionato si sarebbe potuto appropriare dei dati personali di un utente e conseguentemente caricare o cancellare video.

Gretchen Mol: biografia, carriera e chi è l’attrice americana

Il social cinese è una “cyberminaccia”?

Nonostante l’enorme successo, non è la prima volta che TikTok finisce sotto la lente di ingrandimento a proposito di presunti problemi per la privacy degli utenti e la vulnerabilità dei dati. Per esempio, il social network è stato recentemente vietato per i militari americani: l’ipotesi del Dipartimento della Difesa è che, appunto, il governo cinese possa utilizzare l’app per raccogliere dati sensibili degli utenti (oltre che esercitare uno stretto controllo sui contenuti pubblicitari).

Ancora prima, sempre negli Usa, ByteDance aveva raggiunto un accordo con il governo ed evitato di finire in tribunale con l’accusa di aver raccolto i dati degli utenti con meno di 13 anni senza prima chiedere il consenso dei genitori. Detto ciò, continua in modo apparentemente inarrestabile la diffusione di TikTok: secondo le ultime stime, solo in Italia vengono pubblicati 236 brevi video al minuto.

Classifica giochi Android 2020: quali sono i migliori gratis e non

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]