New Mutants: trama, cast e trailer del film horror. Quando esce

I fan degli horror Sci-Fi attendono con trepidazione l’approdo sul grande schermo di New Mutants. La pellicola da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 2 aprile 2020, è stata diretta da Josh Boone, regista statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Stuck in Love e Colpa delle stelle.

Il lungometraggio d’azione, prodotto da Marvel Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation e tredicesima opera sull’universo X-Men, ha potuto contare sulle musiche di Mike Mogis e Nate Walcott, la fotografia di Peter Deming mentre il montaggio è stato affidato a Robb Sullivan. Ma qual è la sinossi di New Mutants?

Come già detto in apertura di articolo, New Mutants uscirà al cinema il 2 aprile 2020. La pellicola segue le vicende di cinque adolescenti molto diversi tra di loro da tutti rinchiusi in un ospedale simile ad un carcere. I teenager infatti non sono dei ragazzi qualunque ma hanno dei poteri straordinari e proprio per questo sono stati segregati in clinica. Impazienti di tornare in libertà, il gruppo di giovanissimi decide di unire le forze per scappare da quella che è una vera e propria prigione e salvare se stessi dalle mortali controindicazioni delle abilità che possiedono.

Della squadra dei New Mutants fanno parte: Rahne Sinclair, capace di trasformarsi in un selvaggio e feroce lupo, Illyana Rasputin in grado di teletrasportarsi, Sam Guthrie che può volare, Roberto da Costa che modifica a proprio piacimento l’energia solare e Danielle Moonstar creatrice di incredibili allucinazioni. Riusciranno a sfuggire al proprio destino?

Il cast del film

In New Mutants Anya Taylor-Joy interpreta Illyana Rasputin / Magik mentre Maisie Williams è Rahne Sinclair / Wolfsbane. Charlie Heaton veste i panni di Sam Guthrie / Cannonball e Henry Zaga è Roberto da Costa / Sunspot.

Hanno partecipato al film anche Blu Hunt nel ruolo di Danielle Moonstar / Mirage, Alice Braga in quello della dottoressa Cecilia Reyes e Happy Anderson che è il reverendo Sinclair.

