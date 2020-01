Condividi su

Prossima giornata Ligue 1: orari partite, calendario e diretta tv

Prossimo giornata Ligue 1: orari partite, calendario e diretta tv

La 20esima giornata di Ligue 1 inizierà venerdì 11 gennaio con il big match Rennes-Marsiglia, mentre chiuderà il programma PSG-Monaco di domenica sera. Andiamo di seguito a vedere quali partite comporranno il turno.

LEGGI ANCHE: Prossima giornata Premier League: orari partite, calendario e diretta tv

Prossima giornata Ligue 1: l’anticipo del venerdì

Rennes-Marsiglia sarà il big match del venerdì sera. I padroni di casa sono reduci da cinque vittorie consecutive, trovandosi al terzo posto in classifica dietro proprio l’OM. Gli ospiti cercheranno la vittoria su un campo difficile per tenere a distanza i rossoneri.

Il programma del sabato

Bordeaux-Lione. Entrambe a pari punti, le due squadre sono alla ricerca di una vittoria per risollevare la loro classifica. I girondini vogliono riconquistare il successo che non arriva da tre incontri, così come gli ospiti vorranno distaccarsi dagli avversari e avvicinarsi in zona Europa League.

Tolosa-Brest. I padroni di casa sono alla disperata ricerca di una vittoria che gli consentirebbe di abbandonare l’ultimo posto in classifica ma non la zona retrocessione. Non una situazione delle migliori quella dei Brestois, che non vincono da tre turni ma si tengono alla larga dalla zona rossa.

Amiens-Montpellier. Momento drammatico quello dell’Amiens: a forte rischio retrocessione, si presenta all’appuntamento dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite. Il Montpellier è tornato alla vittoria nell’ultimo turno e ora vuole restare aggrappato al treno dell’Europa League.

Angers-Nizza. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno e vogliono vincere anche contro il Nizza, staccato di un solo punto. Gli aquilotti stanno vivendo un buon momento di forma dopo aver raccolto sette punti negli ultimi tre incontri e un altro successo consentirebbe loro di fare un ulteriore bel salto in avanti in classifica.

Nimes-Reims. Situazione disastrosa quella del Nimes, occupante il penultimo posto in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive. Ospiti che invece arrivano da imbattuti nelle ultime cinque giornate e vogliono conquistare un’altra vittoria che li avvicinerebbe ancora di più alla zona europea.

Metz-Strasburgo. I granata sono anche loro nelle sabbie mobili e non trovano i tre punti addirittura da metà ottobre. Affronteranno uno Strasburgo forte delle sue tre vittorie consecutive e in lotta per traguardi ambiziosi.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le partite della domenica

Saint Etienne-Nantes aprirà il programma della domenica. I padroni di casa non trovano il successo da quattro turni e arrivano da tre sconfitte consecutive. In cerca di riscatto va anche il Nantes, dopo il passo falso nell’ultimo turno.

Digione-Lilla. A +1 dal terzultimo posto, il Digione deve necessariamente far punti per provare ad allontanarsi dalle posizioni di fondo classifica, reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. Il Lilla, dopo aver ottenuto quattro successivi consecutivi, è uscito sconfitto dal campo del Monaco nell’ultimo turno con un pesante 5-1 restando comunque a ridosso della zona Champions League.

PSG-Monaco. I parigini occupano ovviamente la vetta della classifica e arrivano a questo scontro da ben sette vittorie consecutive. Anche i monegaschi stanno vivendo un buon momento di forma, avendo raccolto dieci punti nelle ultime quattro gare.

Gli orari degli incontri

Rennes-Marsiglia: venerdì 10 gennaio ore 20.45

Bordeaux-Lione sabato 11 gennaio ore 17.30

Tolosa-Brest sabato 11 gennaio ore 20:00

Amiens-Montepellier sabato 11 gennaio ore 20:00

Angers-Nizza sabato 11 gennaio ore 20:00

Nimes-Reims sabato 11 gennaio ore 20:00

Metz-Strasburgo sabato 11 gennaio ore 20:00

Saint Etienne-Nantes domenica 12 gennaio ore 15:00

Digione-Lilla domenica 12 gennaio ore 17:00

PSG-Monaco domenica 12 gennaio ore 21:00

Dove vedere la ventesima giornata di Ligue 1 in diretta tv e streaming

L’intero turno potrà essere visto in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]