Offerte viaggi per gennaio 2020: qui le migliori tariffe

Gennaio, primo mese dell’anno e in cui sono i tanti coloro che fanno ritorno dal ponte delle festività natalizie. Ma per alcuni in realtà è un mese di partenze, magari per andare alla ricerca di mete calde che possano far staccare per qualche giorno dal freddo invernale. Ecco di seguito tutte le migliori offerte per fare dei viaggi da sogno nel mese di gennaio: da Budapest a Capo Verde, passando per Sharm el-Sheik.

Le migliori offerte per i viaggi in giro nel mondo

La pausa di Natale è come detto appena terminata ma la voglia di vacanza resta. Non mancano dunque le offerte vantaggiose per poter prenotare dei viaggi in questo primo periodo dell’anno.

Per chi non volesse allontanarsi non troppo dall’Italia, con soli 91 euro è possibile volare a Budapest per tre giorni – includendo nel prezzo anche un soggiorno in un hotel a quattro stelle – partendo da Orio al Serio e da Venezia. Numerose le attrazioni che offre la capitale dell’Ungheria: il fiume Danubio che divide in due la città, il Parlamento, il Museo Nazionale e le terme sono sicuramente fra le suggestioni più interessanti da visitare.

Per gli amanti delle temperature calde, con 354 euro è possibile volare da Milano a Sharm el-Sheik. Nel prezzo è incluso un pernottamento in un albergo a quattro stelle per sette giorni. Si tratta di una vera e propria perla del Mar Rosso dove si ha la possibilità di praticare diverse attività grazie alle sue bellissime spiagge e fare delle escursioni in acqua tra i coralli che colorano le acque di questa città.

Per chi volesse immergersi nelle acque dell’Oceano Atlantico, Capo Verde è sicuramente un’ottima idea. Con 667 euro è possibile partire da Roma e soggiornare per una settimana in un fantastico hotel a cinque stelle con spa inclusa. L’arcipelago è formato da dieci isole, dunque è molto conveniente fare una visita a tutti questi posti che vi faranno dimenticare le fredde giornate invernali italiane!

Tutte queste offerte sono consultabili sul sito di PiratinViaggio dove sono disponibili anche altre numerose offerte.

