Diretta Lazio-Napoli: streaming, tv, formazioni e risultato - LIVE

Termometro Sportivo segue per voi la diretta LIVE di Lazio-Napoli, match in programma per la 19a giornata di Serie A sabato 11 gennaio alle ore 18:00.

Condividi su

Diretta Lazio-Napoli: streaming, tv, formazioni e risultato finale (1-0)

Il commento finale di Lazio-Napoli

Lazio, sei nella storia! 10 vittorie consecutive in campionato per i biancocelesti che, per l’ennesima volta in questa stagione, sbloccano il risultato negli ultimi 15 minuti di gara, divenuti ormai “Zona Lazio”.

Per il Napoli è crisi nera senza fine: seconda sconfitta consecutiva, tre su quattro nella gestione Gattuso che sembra non riuscire a trovare una medicina a questa squadra, da tempo malata.

Migliore in campo: Ciro Immobile, premiato per la giocata del gol che ha sbloccato una partita abbastanza equilibrata. Il peggiore non può che essere Ospina, protagonista di una scellerata papera.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Lazio-Napoli. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca di Lazio-Napoli

ORE 19.53 FINISCE LA PARTITA! DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA DELLA LAZIO!

91′ – NEL NAPOLI ENTRA LOZANO ED ESCE INSIGNE.

91′ – Grande parata di Strakosha che respinge la conclusione al volo di Insigne dall’interno dell’area.

90′ – CAMBIO LAZIO: ENTRA JONY ED ESCE LUIS ALBERTO.

88′ – NEL NAPOLI ENTRA ELMAS ED ESCE CALLEJON

87′ – La Lazio ora può punire in contropiede! Immobile servito da Lazzari, conclude dall’interno dell’area e trova risposta di Ospina.

86′ – Milik prende palla, conduce fino ai 25 metri e calcia di sinistro! Strakosha in corner.

85′ – AMMONITO MARIO RUI

83′ – NEL NAPOLI ENTRA LLORENTE ED ESCE ALLAN

82′ – GOL DELLA LAZIO! SEMPRE CIRO IMMOBILE! Clamorosa papera di Ospina che si fa rubare il pallone da Immobile, l’attaccante si gira su se stesso e calcia di prima col destro, Di Lorenzo sbaglia il rinvio sulla linea ribadendo il pallone in rete (la Lega potrebbe assegnare l’autogol).

80′ – Conclusione senza troppa convinzione di Mario Rui dai 30 metri: larga.

76′ – Strakosha salva su Insigne! L’esterno italiano dribbla Acerbi e tira una rasoiata col destro: il portiere albanese si allunga e respinge a mano aperta.

72′ – Buon break di Lazzari che però, arrivato in area di rigore, perde il tempo della giocata.

67′ – PALO DI ZIELINSKI! Splendida conclusione a giro del polacco dal limite sinistro dell’area di rigore, Strakosha battuto, palla sul montante.

64′ – CAMBIO NELLA LAZIO: ENTRA CATALDI ED ESCE CAICEDO.

63′ – Bella combinazione tra Insigne e Ruiz che, con uno scavetto, libera Insigne anticipato in area da un attento Luiz Felipe.

58′ – Sgasata di Lazzari sulla fascia destra, salta due avversari e subisce il fallo da Allan: i replay mostrano però che non c’è stato contatto.

53′ – Conclusione di Immobile dai 30 metri, deviata: Ospina blocca in serenità.

51′ – Fabian Ruiz libera il sinistro dai 20 metri: il pallone sorvola la traversa di poco più di un metro.

49′ – Contatto in area fra Ruiz e Immobile: spallata regolare secondo l’arbitro che lascia correre.

ORE 19.04 – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

ORE 18.48 – FINISCE IL PRIMO TEMPO! Grande equilibrio fino al 40esimo, ultimi 5 minuti dominati dalla Lazio che ha sfiorato il gol in più di un’occasione.

43′ – Ribattuta imprecisa di Mario Rui che serve Milinkovic tutto solo in mezzo all’area, il suo tiro al volo è un po’ schiacciato ma supera Ospina, solo un intervento di testa di Di Lorenzo evita il gol.

43′ – Immobile serve Milinkovic che carica il destro dal limite dell’area ed impegna Ospina che blocca in due tempi.

41′ – AMMONITO LULIC per proteste.

37′ – AMMONITO MANOLAS per aver trattenuto Immobile.

33′ – Coast to coast di Allan che dopo una corsa palla al piede di 30-40 metri spara alto dal limite dell’area.

31′ – Corner Lazio, colpo di testa di Milinkovic di poco alto sulla traversa.

29′ – Insigne disegna una bella traiettoria su punizione dalla sinistra: Strakosha mette in corner un pallone destinato all’incrocio.

27′ – AMMONITO LAZZARI

26′ – Brutto errore in fase di impostazione per Fabian che si fa scippare il pallone da Caicedo: l’attaccante viene però anticipato prima del tiro dallo stesso Ruiz.

21′ – Fino a questo momento l’organizzazione difensiva delle due squadre prevale su tutto il resto.

17′ – Geniale imbucata di Luis Alberto in profondità per Immobile che viene portato sull’esterno da Manolas: ottima copertura.

13′ – Violento scontro fra Ospina e Milinkovic-Savic in area di rigore: entrambi chiedono l’intervento dei medici all’interno del rettangolo verde.

11′ – Percussione centrale palla al piede per Allan che, dai 25 metri, prova la conclusione col destro: alta.

9′ – Il primo tiro della partita è di Arek Milik: Acerbi è attento e fa muro in scivolata.

8‘ – Immobile e Caicedo giocano vicino e si cercano molto: ennesimo duetto chiuso dall’intervento in anticipo di Di Lorenzo.

5′ – Lulic vince un rimpallo a metà campo, il pallone arriva sui piedi di Lazzari sulla destra che però scivola perdendone il controllo.

1′ – La Lazio comincia la gara con un lancio lungo su Milinkovic che sponda in area per Caicedo, che nello stoppare il pallone commette fallo su Manolas.

1′ – INIZIA LA PARTITA!

L’avvicinamento a Lazio-Napoli

17.58 – Squadre in campo! Tutto pronto per il fischio d’inizio.

17.50 – Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

17.43 – In casa Lazio confermato Caicedo al fianco di Ciro Immobile; nel Napoli out Meret, gioca Ospina al suo posto.

17.30 – Gentili lettori, buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Lazio-Napoli

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

La preview di Lazio-Napoli

Lazio-Napoli è il secondo anticipo della 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di sabato 11 gennaio allo stadio Olimpico di Roma.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Diretta Lazio-Napoli, la 19esima di Serie A inizia col botto

La Lazio è senza alcun tipo di dubbio la squadra più in forma di tutto il campionato ed è reduce da una striscia di risultati utili consecutivi sorprendente: sono nove infatti i successi di fila fatti registrare in Serie A dalla squadra di Inzaghi, che non ha ancora finito di stupire e arriva a questo Lazio-Napoli col morale alle stelle. Una squadra in grandissima ascesa e che sembra aver imparato dagli errori del passato, quando vinceva con le piccole e perdeva, sistematicamente, con le big del nostro campionato. Tutto è cambiato, anche gli obiettivi, ma in casa biancoceleste è vietato pronunciare la parola scudetto: la qualificazione per la Champions League – sfumata negli ultimi due anni- sembra largamente alla portata.

In attesa di Lazio-Napoli, situazione diametralmente opposta per il Napoli, che vive la peggior stagione da dieci anni a questa parte: 11 punti di distanza dal quarto posto (minimo obiettivo stagionale), 6 sconfitte in campionato e una sola vittoria nelle ultime dieci gare giocate. Numeri di una crisi senza fine che Rino Gattuso proverà a sovvertire.

Diretta Lazio-Napoli: le probabili formazioni della partita

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Allenatore: Gattuso

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match Lazio-Napoli sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]