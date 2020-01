Queste le migliori offerte proposte da Air Italy per volare in luoghi unici e suggestivi come Tenerife, Toronto e Zanzibar.

Air Italy, le offerte dei viaggi in Europa e nel resto del mondo

Voglia di un viaggio? In questo articolo vi mostriamo le migliori offerte proposte da Air Italy per volare in luoghi unici e suggestivi come ad esempio Tenerife, Toronto e Zanzibar durante questo periodo. Eccole di seguito.

Le tariffe più convenienti su Air Italy

La compagnia di viaggi propone ai viaggiatori abituali differenti offerte di voli in posti incantevoli.

Partendo da Milano Malpensa, si può arrivare a Tenerife Sud a un prezzo molto conveniente. Il biglietto d’andata costa solamente circa 47 euro, mentre quello di ritorno si aggira intorno ai 170 euro, atterrando in uno dei posti più incantevoli dell’arcipelago delle Isole Canarie, poste nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico.

Per gli amanti dei viaggi transatlantici, sempre da Milano Malpensa è possibile arrivare a Toronto spendendo un prezzo veramente unico. Il costo del biglietto d’andata è di circa 130 euro, mentre quello di rientro sui 140. In questo modo i viaggiatori possono approfittarne per passare il loro tempo come meglio credono in una delle città più importanti dell’intero Canada e Nord America.

È sempre suggestiva, invece, la scelta di partire per le Maldive. Con la partenza dall’aeroporto di Malpensa è possibile arrivare in una delle isole più belle dell’intero continente situato nel bel mezzo dell’Oceano Indiano. I prezzi, in questo caso, sono leggermente più elevati ma resta comunque un ottimo affare per la lontananza e la durata del viaggio. Con 240 euro all’andata e altri 260 per il biglietto del ritorno, è possibile affrontare comodamente un viaggio da sogno.

Se non vedete l’ora di prendere un aereo e partire per un nuovo continente, o rimanendo anche in Europa o direttamente in Italia, potete trovare qualsiasi offerta di viaggio per qualunque città consultando il sito Internet della compagnia aerea Air Italy.

