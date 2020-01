Condividi su

Tedua, nuovo album in arrivo? Le anticipazioni

Tedua, rapper genovese classe 1994, dopo essere stato l’opening act del concerto di Capodanno a Genova, ha scelto ancora il capoluogo ligure per esibirsi in un freestyle. Infatti nella sua performance, postata sul suo acccount Instagram, tra le location scelte c’è anche Terrazza Colombo. Durante la notte dell’ultimo dell’anno, a quanto pare, è rimasto colpito dalla visione del paesaggio tra i bagliori dallo spettacolo pirotecnico creato per l’occasione.

I complimenti dei colleghi

Proprio questi fuochi d’artificio fanno da sfondo al video, che vede Tedua impegnato prima nei preparativi del concerto, poi nell’esibizione dal vivo, per passare infine alla visione di Genova allo spuntare del primo giorno dell’anno. Il suo freestyle non ha mancato di scatenare i fan: 943.000 contatti e 14.000 commenti parlano chiaro. Tra questi spiccano quelli di alcuni suoi colleghi, come Ghali: “Le rime, quelle belle che fanno bene”, ed Emis Killa, che ha scritto: “Che bomba. Bravo Mario, W il rap e l’attitudine”. Anche Marracash si è voluto complimentare con lui.

A questo punto, in tanti si sono chiesti se il video – intitolato 2020 Freestyle – sia anche l’anticipazione del nuovo disco, che sarebbe il terzo per Tedua. Lui ha risposto che è “Pronto ad affrontare quest’anno con il coltello fra i denti”, concludendo con “Nuovo anno, nuovo album frà”. Comunque, per ora non è possibile formulare alcuna ipotesi, né sulla data di uscita, né sulla composizione dell’album.

Tedua: da Orange County a 2020 Freestyle

Mario Molinari – meglio conosciuto come Tedua – è nato a Genova il 22 Febbraio 1994. La sua è un’infanzia difficile: ospite di una famiglia affidataria nella sua città di origine, è stato cresciuto in seguito dalla nonna materna a Milano, fino a che è tornato a Cogoleto, presso il capoluogo ligure.

Comincia a interessarsi seriamente alla musica proprio qui, grazie ai suoi compagni di scuola. Per rappare scelgono dei nickname: il suo è Incubo. Tornato a Milano, cambia il suo nome in Tedua e pubblica un mixtape che preannuncia il suo esordio, Aspettando Orange County. Il giovane rapper promette bene e riesce ad assicurarsi feature con Sfera Ebbasta, Rkomi, Izi, Ghali e Vaz Tè.

L’album d’esordio è datato Ggnnaio 2017. Si chiama Orange County California e si vuol rifare alla famosa serie TV The OC. Il secondo album non tarda ad arrivare: nel marzo 2018 esce Mowgli, un successo sia di critica – che apprezza la freschezza e la capacità di introdurre elementi originali nel panorama trap/hip-hop -, sia di pubblico, che fa conoscere all’album di Tedua la prima posizione della Classifica Album della FIMI. Un anno fa, l’artista aveva fatto sapere che tutto era pronto per l’erede di Mogwli. 2020 Freestyle è quindi una conferma che non manca molto al nuovo progetto del rapper ligure.

