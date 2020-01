Condividi su

Io sono tempesta: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film che sappia intrattenervi ma offrirvi anche interessanti spunti di riflessione? Allora Io sono tempesta potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2018, in onda oggi 10 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Daniele Luchetti, regista, sceneggiatore e attore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Il portaborse, Mio fratello è figlio unico, Chiamatemi Francesco – Il papa della gente e Momenti di trascurabile felicità.

La spassosa commedia, prodotta da Cattleya, si è avvalsa della fotografia di Luca Bigazzi mentre il montaggio è stato affidato a Mirco Garrone. Il lungometraggio inoltre ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e incassato al botteghino in Italia 1,7 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Io sono Tempesta!

Io sono Tempesta: trama e anticipazioni del film stasera in tv

La pellicola segue le vicende di Numa Tempesta, brillante e ricco uomo d’affari che nel corso della sua carriera ha collezionato un successo dopo l’altro eludendo però spesso la legge. In procinto di chiudere un accordo per costruire una nuova grande città in Kazakistan, nulla sembra poter bloccare l’ambizioso progetto fino a quando un evento sconvolge la sua esistenza. A causa di un reato commesso qualche anno prima, il professionista viene condannato e affidato ai servizi sociali.

Improvvisamente il miliardario, abituato ad essere servito e riverito da tutti, è costretto ad aiutare i senzatetto. Inizialmente il protagonista di Io sono Tempesta sente di non avere nulla in comune con le persone che assiste e desidera solo che finisca presto la terribile esperienza. Passo dopo passo però Numa metterà in discussione le scelte fatte fino a quel momento e cos’è davvero importante nella sua vita.

Il cast completo del film

Protagonista di Io sono Tempesta è Marco Giallini che interpreta Numa Tempesta. Elio Germano veste i panni di Bruno, Eleonora Danco quelli di Angela e Jo Sung è Dimitri. Inoltre Francesco Gheghi ricopre il ruolo di Nicola, Carlo Bigini quello del padre di Numa e Marcello Fonte è Il Greco.

Hanno partecipato al film anche Franco Boccuccia nella parte di Boccuccia, Paola Da Grava in quella di Paola e Federica Santoro che è Domitilla. Pamela Brown indossa le vesti della ballerina, Luciano Curreli quelle dell’ingegnere e Jean Paul Buana è Blake. Mimmo Epifani è Mimmo, Simonetta Columbu interpreta Radiosa e Sara Deghdak è Mimosa. Completano il cast Elena Bouryka, Klea Marku e Stayko Yonkinsky.

