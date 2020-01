Condividi su

Silverstein: nuovo album a Marzo, ecco le anticipazioni

I Silverstein – gruppo canadese post-hardcore come si autodefiniscono – festeggeranno il loro ventesimo anniversario pubblicando, il 6 Marzo 2020, il loro nono album, A Beautiful Place To Drown. Erano tre anni, dalla pubblicazione di Dead Reflection, che la band non pubblicava un lavoro in studio. Per ingannare l’attesa, i canadesi hanno pubblicato il video del singolo Infinite, che ospita Aaron Gillespie, proveniente dalla metalcore band Underoath.

Il singolo tratto da A Beautiful Place To Drown, Infinite

Silverstein: aggressivi, ma anche melodici

Infinite si presenta come una convincente sintesi delle radici dei Silverstein, che affondano nel punk con la freschezza delle sonorità odierne, risultando al tempo stesso melodico e impetuoso. È un manifesto del percorso che li ha portati dalle origini (la band è stata fondata nel 2000) fino a qui, a vent’anni di distanza.

Chi ha avuto modo di ascoltare in anteprima A Beautiful Place To Drown, ha potuto riscontrare l’evoluzione, sia come musicisti, sia come autori dei testi, del quintetto nordamericano. Un suono che trova un perfetto bilanciamento tra la leggerezza dei suoni mainstream moderni e l’aggressività delle chitarre e della sezione ritmica, non snaturando le caratteristiche dei Silverstein, ma anzi rendendo le loro canzoni immediatamente riconoscibili.

La band, per bocca del chitarrista Paul Marc Rousseau, ha voluto spiegare che “Il modo migliore per onorare l’anniversario è continuare a fare ciò che ci ha portato fin qui” e che “Essere audaci è sempre stato una parte della band. Continuiamo a concentrarci su come evolverci”. Il frontman dei Silverstein Shane Told ha aggiunto: “Al giorno d’oggi è più difficile valutare il successo, ma stiamo ancora facendo ciò che crediamo sia la nostra musica migliore. È bello sapere che siamo sopravvissuti e che lo abbiamo fatto in un modo che ci fa stare bene”.

A Beautiful Place To Drown: la tracklist

A Beautiful Place To Drown, nuovo album dei canadesi Silverstein, sarà disponibile dal 6 Marzo. Prodotto da Sam Guaiana e distribuito da NSEW Recordings, contiene 12 tracce che ci mostrano il percorso fatto dalla band in questi vent’anni di attività. È stata resa nota la tracklist:



01. Bad Habits (feat. Intervals)

02. Burn It Down (feat. Caleb Shomo)

03. Where Are You

04. Infinite (feat. Aaron Gillespie)

05. Shape Shift

06. All On Me

07. Madness (feat. Princess Nokia)

08. Say Yes

09. Stop

10. September 14th

11. Coming Down

12. Take What You Give (feat. Pierre Bouvier)



A partire dal 10 Gennaio e fino all’11 Aprile, i Silverstein saranno impegnati con un tour che si estenderà dall’America all’Europa, toccando il Regno Unito e la Germania. Al momento, quindi, nessuna data è prevista in Italia.

