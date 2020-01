Show Me The Picture: The Story of Jim Marshall: le anticipazioni e il cast del documentario in programmazione al cinema dal 14 gennaio 2020.

Show Me The Picture: The Story of Jim Marshall: anticipazioni

Manca davvero poco all’approdo sul grande schermo di Show Me The Picture: The Story of Jim Marshall. Il documentario, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 gennaio 2020, è stato diretto da Alfred George Bailey, regista inglese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Gregory Porter Don’t Forget Your Music.

L’emozionante lungometraggio, prodotto da Bailey Kennedy Production, Sampsonic Media e diffuso dalla Zenit Distribuzione, ha potuto contare sulle musiche del compositore Ian Arber mentre il montaggio è stato affidato ad Adam Biskupski. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’opera!

Show Me The Picture: The Story of Jim Marshall: anticipazioni documentario

Il documentario ci porta alla scoperta di Jim Marshall, fotografo americano di successo che dal 1960 ha immortalato le più grandi rockstar di tutti i tempi. Nato nel ’36 e scomparso nel 2010, il documentario ripercorre la vita pubblica e privata del brillante artista che nel corso della sua carriera ha incontrato personaggi che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Prima di diventare celebre grazie alla sua straordinaria tecnica e capacità di cristallizzare in un’immagine momenti irripetibili, il professionista ha dovuto affrontare ostacoli e difficoltà. Figlio di immigrati, ha infatti lottato per affermarsi in un ambiente così competitivo ma il talento e la tenacia gli hanno permesso di realizzare il suo ardito sogno. È lui l’autore dello scatto che ritrae Jimi Hendrix nell’atto di dare fuoco alla sua chitarra al Monterey Pop Festival o quello di Johnny Cash che mostra il dito medio.

Il cast del documentario

Di seguito l’elenco degli artisti presenti in Show Me The Picture:

Galadrielle Allman

Adam Block

Anton Corbijn

Amelia Davis

Michael Douglas

Peter Frampton

Eileen Hirst

Jorma Kaukonen

Kamau Kenyatta

Michelle Margett

Nion McEvoy

Graham Nash

E infine:

Joanne Parrilli

Katharine Poppy

Jeff Rosenheim

Jon Selvin

Jim Stern

Bruce Talamon

Ken Valent

Michael Zagaris

