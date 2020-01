Condividi su

Amanti delle serie televisive da brivido è giunto il momento di festeggiare, American Horror Story è stata ufficialmente rinnovata! La serie televisiva antologica, ideata da Ryan Murphy con Brad Falchuk e trasmessa sulla rete via cavo FX, proseguirà il suo lugubre percorso per almeno altre tre avvincenti ed appassionanti stagioni.

La fiction, giunta per ora al nono capitolo, rappresenta una delle saghe più longeve del piccolo schermo grazie alla sua capacità di saper unire il gusto per il macabro, lo strano e il perturbante con eventi realmente accaduti che suscitano la curiosità del pubblico. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su American Horror Story!

Era il 2011 quando il telefilm horror nato da un’idea Ryan Murphy e Brad Falchuk, conquistò il pubblico e la critica ottenendo anche numerosi riconoscimenti. La serie televisiva statunitense infatti fin dagli albori è stata strutturata in mondo tale che ogni capitolo avesse trama, ambientazione e personaggi diversi diventando così autonoma e godibile anche singolarmente. Se la sinossi cambia di stagione in stagione, alcuni elementi tecnici e concettuali sono sempre presenti e e indicano quindi lo stile e l’essenza stessa della fiction. Come facilmente intuibile già dal titolo, elemento centrale e scopo dell’opera antologica è quello di narrare inquietanti vicende che traggono ispirazione da eventi realmente accaduti. Seppur con le dovute modifiche, in American Horror Story campeggiano figure note della cronaca nera che hanno scosso tutto il mondo con le proprie nefandezze.

Inoltre è evidente il gusto estetico per macabro e il grottesco attingendo al genere splatter e alla poetica di registi dalle incredibili visioni artistiche come Rob Zombie. Gli attori spesso ritornano in più capitoli ma interpretando nuovi ruoli. La nona stagione della fiction, intitolata 1984, ha esordito solo pochi mesi fa, ma già ne sono stati annunciati altri tre capitoli. Per quanto riguarda la trama, l’uscita e il cast, per il momento non sono ancora state rilasciate dichiarazioni.

