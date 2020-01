Elodie, This is Elodie: anticipazioni, nuovo singolo e numero pezzi del nuovo album della cantante ed ex modella romana conosciuta ad Amici 2015.

Elodie Di Patrizi, conosciuta dal pubblico semplicemente con il suo nome e seconda classificata della quindicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ha annunciato l’uscita del nuovo album This is Elodie per il 7 febbraio 2020. L’ultimo lavoro della cantante è già preordinabile su internet e la versione digitale sarà resa disponibile in tutte le piattaforme dal 31 gennaio. In vetta alle classifiche grazie ai featuring Nero Bali, con Michele Bravi, Pensare male, insieme ai The Kolors e Margarita, nel quale duetta con l’attuale fidanzato Marracash, Elodie è pronta a lanciare nuovi successi.

Andromeda è l’inedito estratto dall’ultimo album che verrà presentato durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove la cantante romana parteciperà per la seconda volta tra i Big.

This is Elodie: l’album e tutti i brani

This is Elodie è il terzo album dell’ex modella romana e conterrà sedici brani, undici dei quali vedranno la partecipazione di diversi colleghi dall’identità ancora sconosciuta a noi. Elodie si ritiene estremamente soddisfatta ed entusiasta da questo nuovo lavoro, dal quale si sente pienamente rappresentata, come da lei stessa dichiarato: “Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo This is Elodie, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco“.

La cantante in questo nuovo progetto si è confrontata con diversi generi musicali contemporanei ed è riuscita, con maestria, a crearsi una strada che la contraddistinguesse, partendo da un lavoro e un’analisi su sé stessa che le ha conferito maggior consapevolezza.

Non è la fine: il primo singolo del nuovo album

Non è la fine, il featuring con il noto rapper italiano Gemitaiz uscito il 9 gennaio 2020 e ascoltabile in radio dal giorno successivo, è il primo singolo estratto dal nuovo album di Elodie.

La canzone parla di una relazione d’amore burrascosa, un rapporto poco stabile e armonioso che porta due persone a cambiare a tal punto da non riconoscersi più. Un vortice di sentimenti che stravolgono e finiscono per annullare due personalità. Il testo ricorda che c’è sempre una possibilità di ripresa, “Non è la fine“, ma può diventare un punto di partenza: lasciarsi per ritrovarsi, abbandonando un legame nocivo. In contemporanea alla traccia è anche uscito il videoclip diretto da Attilo Cusani, caricato su Youtube, che ha per protagonisti i due cantanti.

