Condividi su

Jojo Rabbit: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Non è ancora approdato sul grande schermo ma già sta facendo discutere Jojo Rabbit. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 16 gennaio 2020, è la nuovo lavoro di Taika Waititi regista, sceneggiatore e attore neozelandese, noto al grande pubblico per Eagle vs Shark, Boy, Vita da vampiro – What We Do in the Shadows, Selvaggi in fuga e Thor: Ragnarok.

La commedia dai toni drammatici, prodotta da Czech Anglo Productions, Piki Films, Defender Films, Fox Searchlight Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Michael Giacchino, la fotografia di Mihai Malaimare Jr. mentre il montaggio è stato affidato a Tom Eagles e Yana Gorskaya. Inoltre Jojo Rabbit ha ottenuto due candidature a Golden Globes e sei a BAFTA. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Jojo Rabbit: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Come già detto in apertura di articolo il film di Taika Waititi esordirà al cinema giovedì 16 gennaio 2020. Il lungometraggio è ambientato nella Germania del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale. Jojo Rabbit, all’anagrafe Jojo Betzler, è un dolce e introverso bambino di soli dieci anni. Il piccolo vive da solo con la madre da quando il padre è partito per combattere al fronte in Italia e la sorella è tragicamente scomparsa. Timido e impacciato, il protagonista, con la speranza di trovare nuovi compagni d’avventure, frequenta un campo per giovani nazisti guidato dal severo Klenzendorf.

Nonostante i tentativi di integrarsi, il ragazzino non riesce ad instaurare un rapporto con i suoi coetanei. Tuttavia Jojo Rabbit nasconde un incredibile segreto: ha come amico immaginario Adolf Hitler.

Il cast completo del film

Protagonista del film è Roman Griffin Davis che interpreta Jojo Rabbit. Thomasin McKenzie veste i panni di Elsa, Scarlett Johansson quelli di Rosie e Taika Waititi è Adolf. Sam Rockell ricopre il ruolo del capitano Klenzendrof, Rebel Wilson quello di Rahm e Alfie Allen è Finkel. Inoltre Stephen Merchant recita la parte di Deertz, Archie Yates quella di Yorki e Luke Brandon Field è Christoph.

Ha partecipato al film anche Joe Weintraub, Gilby Griffin Davis, Hardy Griffin Davis, Sam Haygarth nelle vesti di Hans, Stanislav Callas in quelle del soldato russo. Brian Caspe è Mueller, Gavriel Andrews interpreta Klum e Billy Rayner è Frosch. Fanno parte del cast di Jojo Rabbit Christian Howlings nei panni del bambino con il bazooka, Curtis Matthew in quelli del dottore e Robert East che è Grusck.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]