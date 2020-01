Condividi su

The Boy 2: trama, cast e anticipazioni del film horror. Quando esce

I fan dell’horror attendono con trepidazione di scoprire quando approderà sul grande schermo Brahms: The Boy 2. Il lungometraggio da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche da aprile 2020, come per il primo capitolo, è stato diretto da William Brent Bell, regista americano noto al grande pubblico per Le metamorfosi del male, L’altra faccia del diavolo, Stay Alive e Sparkle and Charm.

La pellicola ad alta tensione, sceneggiata da Stacey Menear e prodotta da Huayi Brothers, Lakeshore Entertainment, STX Entertainment, è stata distribuita da Universal Pictures per Lucky Red e rappresenta il sequel del film uscito nel 2016 che ha al centro della storia l’inquietante fantoccio vestito come un vero e proprio bambino. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’opera!

The Boy 2: trama e anticipazioni del film horror. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, The Boy 2 esordirà in Italia nell’aprile del 2020 mentre in America la pellicola sarà in programmazione al cinema da venerdì 21 febbraio di quest’anno. L’horror segue le vicende di una famiglia composta da Liza, Sean e il figlioletto Jude. I genitori decidono di trasferirsi assieme al bambino nei pressi della tenuta Heelshire Mansion, del tutto all‘oscuro della terribile storia che ha alle spalle.

Mentre i genitori sono impegnati, il piccolo si inoltra nel bosco attirato da una voce che lo chiama. Tra il foglie e il terreno trova una sinistra e perturbante bambola di nome Brahms. Il protagonista di The Boy 2 e il fantoccio ben presto diventano inseparabili ma la madre si rende conto che l’oggetto ha una cattiva influenza su Jude e proprio per questo, preoccupata dal repentino cambiamento del figlio, inizia ad indagare sull’origine del giocattolo.

Il cast completo del film

In The Boy 2 Katie Holmes interpreta Liza mentre Owain Yeoman è Sean. Ralph Ineson veste i panni di Joseph, Anjali Jay quelli della dottoressa Lawrence e Christopher Convery è Jude.

Hanno partecipato al film anche Oliver Moon nella parte di Liam e Natalie Moon in quella di Pamela. Joely Collins ricopre il ruolo di Mary, Ellie King in quello della tata, Joanne Kimm che è l’infermiera e Charles Jarman Ellie King.

