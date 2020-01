Condividi su

Presa diretta: anticipazioni servizi 13 gennaio 2020 su Rai 3

Il nuovo anno si apre all’insegna dei grandi ritorni con Presa diretta. Il fortunato programma televisivo, in onda stasera 13 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 3, anche in questo nuovo ciclo di puntate affronterà scottanti temi d’attualità e cronaca che infiammano l’opinione pubblica.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà il giornalista Riccardo Iacona che attraverso inchieste, interviste e servizi speciali proverà a far luce sulle dinamiche alla base delle trasformazioni nel nostro Paese e nel mondo intero. Ma cos’ha in serbo per noi Presa diretta?

Il primo servizio di Presa diretta affronterà un argomento davvero interessante: il pontificato di Papa Bergoglio. La più alta autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica nel corso del suo mandato si è espresso su temi molto delicati come la morale sessuale, l’emergenza climatica, l’integrazione sociale e i giovani. Il santo padre inoltre ha apportato notevoli cambiamenti e rilasciato dichiarazioni importanti per quanto riguarda la concordia con le altre religioni e scottanti problematiche d’attualità.

Le doti comunicative e la capacità di ascoltare hanno reso il sommo pontefice è considerato il più amato tra i leader mondiali. Presa diretta è partita alla volta degli Stati Uniti per scoprire perché una tranche della Chiesa cattolica americana recentemente si è schierata contro la grande spinta riformatrice in atto negli ultimi anni e lotta per preservare la dottrina. Hanno parlato ai microfoni della trasmissione i membri di alcune comunità, come quella di Sant’Egidio, che hanno deciso di mettere in pratica gli appelli del romano pontefice. Infine ascolteremo anche le parole di esponenti della Curia tedesca che chiedono la possibilità anche per le donne di essere diacono e maggiore apertura nei confronti delle coppie divorziate e gay. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

