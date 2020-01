Condividi su

Coppa del Mondo Sci: Il programma del weekend e dove vedere le gare

La Coppa del Mondo di Sci sta entrando nel vivo della stagione. Questo week-end (sabato 11 e domenica 12 gennaio) la magia degli sport invernali farà tappa in Austria ad Altenmarkt e in Svizzera ad Adelboden.

Coppa del Mondo Sci: le donne della velocità impegnate in Austria

Le donne-jet saranno impegnate ad Altenmarkt per la gare di Discesa Libera e Combinata: la favorita per le italiane è sicuramente Sofia Goggia, campionessa olimpica di specialità, che in prova ha fatto registrare il quinto tempo. In un’intervista si è percepito il disappunto dell’atleta per non aver fatto bene durante la prova cronometrata, ma arriva forte e chiaro il messaggio che c’è molta voglia di migliorare sia in questa gara che per tutto il proseguimento della stagione.

Ecco le dichiarazione della Goggia: “La neve si è un pochino compattata e la velocità è aumentata. A dire la verità non ho fatto una bellissima prova, ci sono state tante imperfezioni, ma sono riuscita a essere veloce ugualmente. Ho in testa le linee giuste, devo solamente mettere insieme i pezzi. Guardiamo gara dopo gara, sto costruendo la mia casa pezzo per pezzo, sono concentrata a fare le cose giuste per raggiungere l’obiettivo finale che sarà solamente in marzo. Qui si sale sul podio andando forte dall’inizio alla fine, chiaramente la parte nel bosco è quella decisiva ma non bisogna dimenticare tutto il resto“.

L’outsider per il team azzurro potrebbe essere Nicole Delago, che in prova cronometrata ha fatto registrare il decimo tempo.

Le specialità tecniche maschili sbarcano in Svizzera

Dopo la prima tappa di Zagabria e la gara infrasettimanale di Madonna di Campiglio, i campioni delle discipline tecniche saranno impegnati sulle nevi di Adelboden sulla celebre pista Chuenisbärgli nella Coppa del Mondo di sci.

Per quanto riguarda lo slalom speciale, dopo il ritiro del re Marcel Hirscher, la lotta per il trono di specialità è più serrata che mai. I principali pretendenti sono il norvegese Kristoffersen, il giovane Noel, lo svizzero Yule e il campione francese Pinturault.

Coppa del mondo Sci: il programma completo del weekend 11/12 gennaio

Sabato 11 gennaio

ore 10.30 prima manche gigante maschile di Adelboden.

ore 11.45 discesa libera femminile di Altenmarkt.

ore 13.30 seconda manche gigante maschile di Adelboden.

Domenica 12 gennaio

ore 9.15 prima manche combinata femminile di Altenmarkt.

ore 10.30 prima manche slalom maschile di Adelboden.

ore 11.45 seconda manche combinata femminile di Altenmarkt.

ore 13.30 seconda manche slalom maschile di Adelboden.

Dove vedere la Coppa del Mondo di Sci in diretta tv e streaming

Le gare di questo weekend verranno trasmesse in diretta in tv e in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport. In streaming si potranno vedere su Rai Play (gratis), Sky Go, Now TV, DAZN ed Eurosport Player.

