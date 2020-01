Termometro Sportivo segue per voi la diretta LIVE di Cagliari-Milan, match valido per la 19a giornata di Serie A sabato 11 gennaio alle ore 15:00.

Diretta Cagliari-Milan: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Cagliari-Milan darà il via all’ultimo turno del girone d’andata, la 19a giornata di Serie A. Le squadre scenderanno in campo sabato 11 gennaio alle ore 15:00 alla Sardegna Arena.

Il commento finale di Cagliari-Milan

Grande prova di squadra mostrata dal Milan questo pomeriggio che è uscito vincente dalla Sardegna Arena per 0-2 grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Primo tempo abbastanza equilibrato, ma la migliore occasione è per i rossoneri che hanno sfiorato la rete con l’attaccante svedese che con un colpo di testa ha impegnato Olsen evitando il vantaggio degli ospiti. Vantaggio che è arrivato al primo minuto del secondo tempo grazie ad una rete di Leao, abile nel ricevere un gran pallone ricevuto da Castillejo su punizione da metà campo: pallone deviato che si insacca alle spalle del portiere rossoblu. Raddoppio del Milan che arriva con un tiro di prima intenzione di Ibrahimovic, dopo aver ricevuto un pallone rasoterra sulla sinistra da Hernandez: niente da fare per Olsen che questa volta non può negare il gol al suo connazionale.

Il Cagliari non esce dal suo periodo negativo, incassando la quarta sconfitta consecutiva, ma chiude il girone d’andata al sesto posto in classifica, mentre il Milan ha ritrovato la vittoria che non arrivava dall’8 dicembre in trasferta contro il Bologna e si trova – in attesa degli altri risultati – all’ottavo posto in classifica.

Man of the match: Zlatan Ibrahimovic.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Cagliari-Milan. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo di Cagliari-Milan

96′ TERMINA LA PARTITA! Il Milan espugna la Sardegna Arena vincendo per 0-2. I rossoneri ritornano alla vittoria dopo un mese e conquistano tre punti fondamentali! A tra poco per il commento finale

93′ Prova il Cagliari ad affacciarsi in avanti cercando la torre Cerri, ma il Milan si copre bene e non sta correndo particolari pericoli

90′ Sei minuti di recupero

89′ SOSTITUZIONE MILAN. Esce Leao, prende il suo posto Ante Rebic

87′ Prova ad avanzare il Cagliari, ma Pellegrini commette fallo su Kessiè. Punizione per il Milan che può far riprendere il gioco

82′ GOL ANNULLATO AL MILAN! Cross dalla sinistra che Ibrahimovic insacca in rete di testa , ma lo svedese si trova in posizione di fuorigioco. Si rimane sullo 0-2

79′ OCCASIONE CAGLIARI! Dalla sinistra cross di Ionita, impatta di testa Joao Pedro ma il pallone si spegne sul fondo

76′ DOPPIA SOSTITUZIONE CAGLIARI. Fuori Rog e Nandez, dentro Ionita e Castro

74′ Ripartenza del Milan con Leao che parte in progressione, dentro l’area si lascia cadere facendo sfumare una potenziale occasione per il Milan

72′ SOSTITUZIONE MILAN. Infortunio per Calabria che lascia il campo. Al suo posto entra Andrea Conti

71′ Prova a farsi avanti il Cagliari, ma il Milan è ben posizionato in difesa

69′ SOSTITUZIONE CAGLIARI. Esce Simeone, al suo posto Cerri

65′ Ibrahimovic ritorna al gol con i colori rossoneri dopo quasi otto anni. L’ultima rete risale al match del maggio 2012 contro l’Inter, in quella occasione siglò una doppietta

64′ RAPPODDIO DEL MILAN! Gol del Milan segnato da Zlatan Ibrahimovic! Lo svedese tira di prima intenzione il pallone servito da Theo Hernandez, che si insacca alle spalle di Olsen!

64′ SOSTITUZIONE MILAN. Finisce la partita di Hakan Calhanoglu, entra al suo posto Giacomo Bonaventura

60′ CARTELLINO GIALLO per Ismael Bennacer

59′ CARTELLINO GIALLO per Luca Pellegrini, fallo ai danni di Samuel Castillejo

57′ Punizione di Ibrahimovic murata dalla barriera sarda, riparte in contropiede la squadra di Maran ma Donnarumma fa sua la sfera anticipando Rog in occasione di un cross

56′ Punizione da buona posizione per il Milan. Fallo di Pisacane su Ibrahimovic

55′ OCCASIONE CAGLIARI! Cross dalla sinistra di Pellegrini, palla che arriva al limite dell’area rossonera ma Faragò spara alto

51′ OCCASIONE CAGLIARI! Nainggolan dal limite dell’area trova Simeone che tenta un rovesciata che finisce sul fondo

47′ Si tratta del secondo gol in campionato dell’attaccante portoghese. Il primo lo aveva segnato contro la Fiorentina il 29 settembre

46′ GOL DEL MILAN! Punizione del Milan da centrocampo battuta da Castillejo che vede l’inserimento di Leao, tiro deviato che si insacca alle spalle di Olsen!

46′ INIZIA LA RIPRESA! Primo pallone mosso dal Cagliari

La cronaca del primo tempo di Cagliari-Milan

45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO TRA CAGLIARI-MILAN. A tra poco per la ripresa

44′ Non ci sarà recupero

40′ OCCASIONE CAGLIARI! Bel cross dalla sinistra di Pellegrini che trova il colpo di testa di Simeone, tiro centrale che finisce tra le mani di Donnarumma

39′ CARTELLINO GIALLO per Nandez, intervento in ritardo ai danni di Hernandez

37′ OCCASIONE CAGLIARI! Uscita insicura di Donnarumma, Nandez prova il tiro dalla distanza con un pallonetto vicino la linea del fallo laterale ma il portiere del Milan è abile a ritornare sui suoi passi e sventa il pericolo

35′ Sugli sviluppi del corner dei rossoneri, il Cagliari recupera palla e riparte in contropiede. Recupero provvidenziale di Calhanoglu ma l’arbitro non assegna il tiro dalla bandierina per il Cagliari

34′ Tiro dalla distanza di Calabria, pallone deviato in angolo

32′ ALTRA OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner, Romagnoli spizza il pallone di testa, Leao tutto solo non riesce ad insaccare la sfera

31′ OCCASIONE MILAN! Cross di Leao che cerca sul secondo palo Ibrahimovic che di testa impegna Olsen con una super parata mettendo il pallone in calcio d’angolo

29′ Fallo di Leao ai danni di Cigarini, graziato l’attaccante portoghese. Punizione da ottima posizione per i Sardi che non impensieriscono Donnarumma

27′ Ha tentato il tiro dalla distanza Castillejo, pallone abbondantemente alto sopra la traversa

26′ CARTELLINO GIALLO per Luca Cigarini, intervento in netto ritardo ai danni di Ismael Bennacer

24′ Cagliari che preme con una certa pericolosità negli ultimi 25 metri, il Milan regge le avanzate avversarie

21′ Prova il Cagliari a cercare spazi nella metà campo avversario, ma il Milan si chiude bene con due linee molte strette

17′ OCCASIONE MILAN! Ripartenza del Milan con Calhanoglu che lancia Hernandez, il francese impegna Olsen con un tiro sul primo palo. Angolo per i rossoneri

14′ Palla in verticale di Calabria che lancia Castillejo, lo spagnolo cerca Ibrahimovic in area di rigore ma viene chiuso dalla difesa rossoblu

11′ Ha provato il Cagliari a creare un’occasione da gol, palla però regalata a Donnarumma. Milan che riparte

9′ Prova a far girare il pallone il Milan cercando un affondo nella metà campo avversaria

4′ Prova ad attaccare anche il Milan con Calhanoglu che mette un pallone in mezzo all’area avversaria, semplice presa da parte di Olsen

2′ Subito pericoloso il Cagliari che si affaccia in avanti con Joao Pedro, intervento in chiusura da parte di Romagnoli

1′ PARTITI! Il Milan muove il primo pallone, che attacca da destra verso sinistra

L’avvicinamento a Cagliari-Milan

14:59 Le squadre stanno effettuando il loro ingresso in campo

14:50 Dirige l’incontro il signor Abisso Rosario di Palermo

14:40 I Sardi sono reduci da tre sconfitte consecutive e vogliono ritornare alla vittoria per restare in sesta posizione. I rossoneri arrivano da un periodo altrettanto negativo e vogliono riscattarsi per inserirsi nella lotta europea

14:30 Gentili lettori, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE di Cagliari-Milan

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

CAGLIARI. Confermata la formazione annunciata alla vigilia della partita. Tra i pali Olsen, in difesa ritrova il posto da titolare Pisacane dopo aver saltato l’ultimo turno per squalifica. A centrocampo confermati Nandez, Cigarini e Rog così come in avanti agirà Nainggolan alle spalle della coppia Joao Pedro-Simeone.

MILAN. Cambia modulo Stefano Pioli che passa dal 4-3-3 al 4-4-2, cambiando anche qualche interprete. In porta Donnarumma, difesa composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Hernandez. A centrocampo ritrovano la titolarità Castillejo e Kessie a discapito di Suso e Krunic. Coppia d’attacco composta da Leao e Ibrahimovic, con Piatek che partirà dalla panchina.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Diretta Cagliari-Milan: come si presentano le due squadre

Le due formazioni scenderanno in campo alla ricerca di un riscatto dopo gli ultimi pessimi risultati da parte di entrambe le squadre.

Il Cagliari torna a giocare davanti al suo pubblico dopo due trasferte consecutive, dove sono usciti sconfitti contro Udinese e Juventus. Partita di fondamentale importanza per la squadra di Maran, che vorrà centrare la vittoria per restare al sesto posto in classifica, ritrovare fiducia e morale – dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate – e riscattare la pesante sconfitta incassata nell’ultimo turno all’Allianz Stadium.

Anche il Milan va alla ricerca di riscatto, ma la sua situazione in classifica è decisamente peggiore rispetto a quella degli avversari. Dodicesima in campionato e con la vittoria che manca da più di un mese, la squadra di Pioli dovrà fare i conti contro un gruppo ben organizzato che ha dimostrato di essere difficile da battere all’interno delle sue mura. Con un Ibrahimovic in più, il Milan proverà a ritrovare i tre punti e iniziare, finalmente, la scalata verso l’Europa, ora distante sette lunghezze.

L’ultimo precedente di Cagliari-Milan

L’ultima volta che Cagliari e Milan si sono affrontati alla Sardegna Arena è stato nel settembre della scorsa stagione. La partita si concluse con il pareggio di 1-1 grazie alle reti di Joao Pedro e Gonzalo Higuain.

Diretta Cagliari-Milan: le probabili formazioni della partita

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Rolando Maran

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Krunic, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Cagliari-Milan verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

