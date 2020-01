Termometro Sportivo segue per voi la diretta LIVE di Roma-Juventus, match valido per la 19a giornata di Serie A domenica 12 gennaio alle ore 20:45.

Condividi su

Diretta Roma-Juventus: streaming, tv, formazioni e risultato

Termometro Sportivo segue per voi la diretta LIVE di Roma-Juventus, match valido per la 19a giornata di Serie A domenica 12 gennaio alle ore 20:45.

Il commento finale di Roma-Juventus

Partita ad alta intensità quella vista allo Stadio Olimpico tra Roma e Juventus. I bianconeri portano a casa altri tre punti grazie ad un gol di Demiral e al calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. La vecchia signora è campione d’inverno e chiude il girone d’andata al primo posto con 48 punti, scavalcando l’Inter fermata in casa dall’Atalanta con un pareggio.

Seconda sconfitta consecutiva invece per la Roma, che adesso si trova al quinto posto a pari punti con i bergamaschi. Giallorossi che sono andati sotto di due gol nei primi dieci minuti, giocando un brutto primo tempo. Seconda frazione di gioco decisamente migliore dove hanno accorciato le distanze con un rigore realizzato da Perotti, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Durante la gara hanno abbandonato il terreno di gioco Demiral e Zaniolo: per entrambi si temono due gravi infortuni.

Man of the match: Paulo Dybala.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Roma-Juventus. Un saluto e buon proseguimento di serata!

La cronaca del secondo tempo di Roma-Juventus

95′ TERMINA LA PARTITA! Vince la Juventus grazie alle reti di Demiral e Cristiano Ronaldo. In gol per la Roma Diego Perotti. Bianconeri che chiudono il girone d’andata da campioni d’inverno! A tra poco per il commento finale

94′ CARTELLINO GIALLO per Alessandro Florenzi, fallo ai danni di Matuidi. Era diffidato, salta la prossima partita

93′ Prova la Roma ad attaccare con Cristante che spara il pallone in curva

91′ OCCASIONE ROMA! Dzeko riceve pallone in area di rigore, appoggia su Pellegrini che spara alto sopra la traversa

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Ristabilita la parità numerica, Cuadrado è rientrato sul terreno di gioco

86′ Juventus attualmente in dieci: a bordo campo Cuadrado che sta ricevendo le cure mediche da parte dello staff bianconero

83′ CARTELLINO GIALLO per il neo entrato Kalinic, fallo ai danni di Leonardo Bonucci

82′ SOSTITUZIONE ROMA. Esce l’autore del gol Diego Perotti, al suo posto Nikola Kalinic

81′ CARTELLINO GIALLO per Bryan Cristante, fallo commesso ai danni di Juan Cuadrado

80′ OCCASIONE ROMA! Punizione calciata da Pellegrini che trova Kolarov completamente solo in area di rigore: colpo di testa centrale parato da Szczesny

78′ GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Contropiede dei bianconeri con Cuadrado che trova centralmente Ronaldo, il portoghese scarica su Higuain che insacca la sfera con un diagonale rasoterra, ma il Pipita si trovava in posizione di off-side

77′ OCCASIONE JUVENTUS! Contropiede della Juventus, Ronaldo riceve un cross che impatta di testa: pallone fuori di un soffio!

72′ OCCASIONE ROMA! Serpentina sulla sinistra di Perotti che mette un pallone pericolosissimo per Dzeko che non impatta di testa per un soffio. La Roma adesso crede nel pareggio

69′ DOPPIA SOSTITUZIONE JUVENTUS. Escono Dybala e Ramsey, al loro posto Higuain e Danilo

68′ GOL DELLA ROMA! Accorcia le distanze Diego Perotti che trasforma il calcio di rigore! Risultato adesso sull’1-2

67′ CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Dopo aver visto l’azione al Var, l’arbitro assegna il calcio di rigore per i giallorossi. Tocco di mano di Alex Sandro su colpo di testa di Under

66′ SOSTITUZIONE ROMA. Esce Veretout, al suo posto Bryan Cristante

64′ PALO DELLA ROMA! Florenzi trova con un gran cross Dzeko che stoppa il pallone e al volo colpisce il legno. Subito dopo miracolo di Szczesny su Under che salva il risultato

59′ Juventus che prova ad affacciarsi in avanti con Ramsey che cerca con un cross Cristiano Ronaldo, il portoghese anticipato dalla difesa romanista

58′ Prova la Roma a creare un’occasione da rete, ma Florenzi spara in curva un tiro al volo

54′ OCCASIONE ROMA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Under rimette in mezzo per Mancini che manca l’appuntamento con il pallone. Rimessa dal fondo per la Juventus

52′ Prova la Roma a penetrare la difesa avversaria, Juventus che non si fa sorprendere

48′ Anche la Roma prova a farsi vedere in avanti con Dzeko, il bosniaco viene fermato da De Ligt e Szczesny può fare sua la palla

47′ Subito la Juventus all’attacco, Ramsey murato dalla difesa avversaria. Calcio d’angolo per i bianconeri

46′ INIZIA LA RIPRESA! Primo pallone mosso dalla Roma

La cronaca del primo tempo di Roma-Juventus

49′ TERMINA IL PRIMO TEMPO TRA ROMA-JUVENTUS. A tra poco per la ripresa

47′ OCCASIONE JUVENTUS! Palla persa a metà campo da parte di Kolarov, Rabiot lancia in profondità Cristiano Ronaldo che calcia in porta: attento Pau Lopez ad evitare il terzo gol della Juventus

45′ Quattro minuti di recupero

45′ CARTELLINO GIALLO per Juan Cuadrado, fallo al limite dell’area commesso su Perotti. Calcio di punizione da posizione invitante per la Roma

44′ Ha provato un tiro da fuori Diawara, pallone abbondantemente alto sopra la traversa

40′ Prova la Roma ad attaccare con Pellegrini, ma il calciatore giallorosso si trascina la palla sul fondo. Rimessa per la Juventus

37′ OCCASIONE ROMA! Punizione da posizione invitante battuta da Kolarov, palla che va alta sopra la traversa

36′ SOSTITUZIONE ROMA. Esce dal campo in lacrime Nicolò Zaniolo, al posto entra Cengiz Under

34′ Ancora a terra Zaniolo, gioco interrotto. L’infortunio sembra grave

32′ CARTELLINO GIALLO per De Ligt, fallo comesso ai danni di Zaniolo

31′ CARTELLINO GIALLO per Adrien Rabiot

27′ Calcio di punizione dalla trequarti per la Roma. Alla battuta Aleksander Kolarov

26′ CARTELLINO GIALLO per Gianluca Mancini, fallo commesso ai danni di Blaise Matuidi

25′ Prova l’incursione Zaniolo, ma il suo tiro viene murato dalla difensa della Juventus

24′ Continua ad attaccare la Juventus, ma Ramsey viene pescato in fuorigioco

20′ SOSTITUZIONE JUVENTUS. Non è in grado di continuare la partita Demiral, esce molto dolorante dal campo. Al suo posto De Ligt

19′ OCCASIONE ROMA! Pellegrini a botta sicura, pallone respinto da Rabiot in maniera determinante

16′ Gioco interrotto a causa di un infortunio di Demiral. Molto dolorante il difensore bianconero

15′ CARTELLINO GIALLO per Aleksander Kolarov, fallo commesso ai danni di Rabiot. Il bosniaco era diffidato, salterà la prossima partita

14′ Calcio d’angolo battuto da Kolarov, nessun pericolo per la difesa bianconera

13′ CARTELLINO GIALLO per Miralem Pjanic, fallo commesso ai danni di Pellegrini. Calcio di punizione per la Roma da ottima posizione

10′ RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Cristiano Ronaldo trasforma il calcio di rigore! Roma 0-2 Juventus

9′ CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Dybala ruba palla a Veretout, il francese in ritardo lo stende e si becca anche il cartellino giallo

3′ GOL DELLA JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Demiral insacca in rete un pallone messo in mezzo da Dybala!

1′ PARTITI! La Juventus muove il primo pallone, che attacca da destra verso sinistra

L’avvicinamento a Roma-Juventus

20:44 Le squadre stanno effettuando il loro ingresso in campo

20:35 Dirige l’incontro il signor Guida Marco di Pompei

20:25 I giallorossi sono reduci da una sconfitta casalinga contro il Torino e vogliono ritornare alla vittoria per allungare le distanze dall’Atalanta. I bianconeri, invece, arrivano da una vittoria interna e conquistare altri tre punti oggi significherebbe chiudere il girone d’andata al primo posto in solitaria

20:15 Gentili lettori, buona sera e benvenuti alla diretta LIVE di Roma-Juventus

Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

ROMA. Confermata la formazione annunciata alla vigilia della partita. Tra i pali Pau Lopez, difesa a quattro composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. Mediana formata da Diawara e Veretout, mentre in avanti Zaniolo, Pellegrini e Perotti agiranno alle spalle dell’unica punta centrale Dzeko.

JUVENTUS. Anche tra le fila bianconere vengono confermati gli undici preannunciati durante questa settimana. In porta l’ex della gara Szczesny, mentre in difesa c’è Demiral – al posto di De Ligt – a fare coppia con Bonucci. Centrocampo formato da Rabiot, Pjanic e Matuidi, in attacco confermato Ramsey alle spalle della coppia Dybala-Cristiano Ronaldo. Partirà dalla panchina Gonzalo Higuain.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

Diretta Roma-Juventus: come si presentano le due squadre

Le due formazioni scenderanno in campo domenica sera per restare aggrappate ai propri obiettivi: la Roma per restare in zona Champions, la Juventus per continuare a lottare per lo scudetto.

La Roma ha iniziato male il 2020 perdendo nel turno precedente contro il Torino davanti ai propri tifosi. Quella di domenica sera si tratta della seconda partita consecutiva allo Stadio Olimpico, anche questa volta contro una squadra di Torino. La squadra di Fonseca, consapevole di affrontare un avversario fortissimo, vuole riscattare la brutta sconfitta incassata contro i granata e servirà la migliore Roma per battere i campioni d’Italia in carica mantenendosi, in questo modo, al quarto posto in classifica.

Dall’altra parte, la Juventus arriva all’appuntamento dopo aver travolto in casa il Cagliari per 4-0. La squadra bianconera sa di affrontare un avversario di assoluto rispetto per quello che ha mostrato in questa stagione, consapevole che il gioco offensivo e l’ottima solidità difensiva dei giallorossi ha messo in difficoltà tutte le squadre sin qui affrontate. Dunque servirà la miglior Juventus per battere una Roma in cerca di riscatto, in modo da restare in cima alla graduatoria.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

L’ultimo precedente di Roma-Juventus

L’ultima volta che Roma e Juventus si sono affrontati allo Stadio Olimpico è stato nel maggio della scorsa stagione. La partita si concluse con la vittoria dei giallorossi con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Florenzi e Dzeko.

Diretta Roma-Juventus: le probabili formazioni della partita

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Roma-Juventus verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]itico.it