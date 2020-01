Condividi su

Ilary Blasi a Che tempo che fa stasera 12 gennaio: carriera e biografia

Questa sera, domenica 12 gennaio 2020, la bella conduttrice romana Ilary Blasi sarà tra gli invitati a Che tempo che fa, il programma varietà condotto da Fabio Fazio, in onda dalle ore 21:05 su Rai2.

Ilary Blasi: un’infanzia di successi

Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981 ed è la seconda di tre sorelle (Silvia e Melory). Già all’età di 3 anni la piccola, insieme alla famiglia, partecipa come comparsa alla pubblicità dell’Olio Cuore; negli anni successivi, la giovanissima bambina dagli occhioni azzurri verrà scelta come volto per gli spot del Mandorlato Balocco, di alcuni prodotti Barilla, Galbusera, Findus, giocattoli (Cicciobello e Rock) e lavorerà anche per delle campagne pubblicitarie di Renault e FIAT. Nel 1986, a soli 5 anni, Ilary riceve la prima piccola parte nella commedia fantastica Da grande, diretta da Franco Amurri; a questa seguono delle parti in Fiori di zucca (1988) e La dolce casa degli orrori (1989).

L’esordio a Passaparola e l’ascesa nel ruolo di conduttrice

Nel 1998, l’appena diciassettenne Ilary Blasi partecipa al concorso di bellezza Miss Italia come Miss Cinema Lazio e l’anno successivo fa parte, per un breve periodo, del cast di Scherzi a parte. Nel 2001, dopo diversi casting inconcludenti, debutta come Letterina – il nome dato alle vallette della trasmissione – nel programma televisivo in onda su Canale 5 Passaparola, gioco a premi condotto da Gerry Scotti: terminerà l’esperienza nel giugno del 2003 portandosi dietro un forte legame d’amicizia con la collega Silvia Toffanin. Durante l’estate dello stesso anno, è co-conduttrice con Alvin nel format musicale Top of the Pops. Nell’autunno 2003 è insieme a Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa, dove si occupa di lanciare i collegamenti.

Durante il Festival di Sanremo del 2006, in compagnia di Victoria Cabello affianca nella conduzione Giorgio Panariello; l’estate dello stesso anno è la presentatrice del Festivalbar insieme a Cristina Chiabotto e al Mago Forest.

Dal 2007 inizia la lunga avventura come presentatrice nel programma di inchieste, in onda in prima serata su Italia 1, Le Iene, con colleghi sempre diversi: Luca e Paolo nel 2007, Fabio De Luigi nel 2008, nuovamente il duo comico dal 2009 al 2011, Luca Argentero ed Enrico Brignano nel 2012 e molti altri ancora fino al 2015, quando lascia la conduzione perché in dolce attesa. La Blasi è stata anche al timone delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, in onda per la prima volta il 19 settembre 2016 su Canale 5. Ma quest’anno la conduttrice romana ha deciso di lasciare la quarta edizione della casa più spiata d’Italia, abitata da personaggi noti, al re del gossip Alfonso Signorini. Nel 2019 Ilary è stata impegnata nella conduzione del game show Eurogames, nuovamente in compagnia del collega Alvin, nelle vesti di arbitro, e Jury Chechi, come giudice.

La vita privata di Ilary Blasi

Dal 2005 è sposata con l’ex leggenda della Roma Francesco Totti, conosciuto diversi anni prima in un pub grazie a degli amici in comune. Il matrimonio della celebre coppia fu trasmesso in diretta su Sky e il ricavato venne devoluto in beneficenza. Dalla storia d’amore sono nati tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). All’interno dello scontatissimo binomio valletta-calciatore, sul quale nessuno avrebbe mai scommesso, il loro rapporto va invece a gonfie vele.

