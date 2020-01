Condividi su

La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni della fiction Rai 1

Oggi 13 gennaio 2020 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata de La guerra è finita. La nuova serie televisiva della rete ammiraglia è stata diretta da Michele Soavi, regista, attore e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Il sangue dei vinti, La Befana vien di notte, Ultimo – La sfida, Adriano Olivetti – La forza di un sogno, Rocco Schiavone e Mentre ero via.

La fiction drammatica, ideata da Sandro Petraglia e sceneggiata da Sandro Petraglia, Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, affronta il delicato tema dell’Olocausto mostrando il tentativo di ritornare alla normalità di un gruppo sopravvissuti sfuggiti ai campi di concentramento. Ma vediamo insieme la sinossi di La guerra è finita!

La guerra è finita: trama e anticipazioni della fiction Rai 1

1945, la guerra è finita. Dopo la Liberazione tornano finalmente a casa gli ebrei scampati alla morte. Purtroppo però molti dei sopravvissuti oltre ad aver sperimentato gli orrori del nazismo scoprono che nel frattempo i propri cari ad un tragico destino o sono dispersi. Alla frontiera c’è Davide, ex ingegnere alla ricerca della moglie Enrica ed il figlio Daniele, entrambi deportati due anni prima. Nonostante gli incredibili sforzi dell’uomo per trovarli, il piccolo e la madre sembrano scomparsi. Il marito, pur tormentato e distrutto all’idea di aver perso le persone più importanti della sua intera esistenza, quando vede un gruppetto di bambini allo sbando decide di portarli con sé a Milano per aiutarli con la speranza di aiutarli a riabbracciare i propri genitori.

Anche se La guerra è finita le difficoltà continuano e, giunti però nel Centro Rifugiati, l’uomo scopre che i piccoli non possono essere ospitati. Determinato a non arrendersi, Davide insieme a Ben e Giulia, due che hanno soccorso altri ragazzini, si trasferiscono con tutti i bambini in una villa abbandonata.

Il cast della serie televisiva

In La guerra è finita Michele Riondino interpreta Davide mentre Isabella Ragonese è Giulia. Valerio Binasco veste i panni di Ben, Andrea Bosca quelli di Stefano Dell’Ara e Carmine Buschini è Mattia. Federico Cesari ricopre il ruolo di Gabriel, Carolina Sala quello di Sara e Juju Di Domenico è Miriam.

Hanno partecipato al film Beatrice Cevolani nella parte di Eugenia, Paola Sambo quella di Olimpia Terenzi e Diego Facciotti è Giusto. Alfredo Pea indossa le vesti di Lorenzo, Laura Pizzirani quelle di Susanna e Sara Lazzaro è Giuditta. Inoltre Maria Vittoria Dallasta è Micol, Augusto Grillone interpreta Giovannino e Eva Soavi è Lila. Completano il cast Anna Pini nel ruolo di Alisa, Maxim Gallozzi quello di Thomas e Sandra Ceccarelli è mamma Giulia.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]