Parma-Lecce: I ducali, con una vittoria, supererebbe Verona e Torino in un solo colpo; Lecce obbligato a vincere in virtù dei risultati delle concorrenti

Diretta Parma-Lecce: streaming, tv, formazioni e risultato

L’avvicinamento a Parma-Lecce

20.30 – Kurtic, appena arrivato dall SPAL, debutta da titolare nel Parma; Lapadula out, Babacar dal 1′ accanto a Falco.

20.15 – Squadre in campo per il riscaldamento!

Le formazioni ufficiali

PARMA – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Kurtic.

LECCE – Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.

La preview del match tra ducali e salentini

Il Parma è senza dubbio una delle sorprese positive di questa metà di stagione: con una vittoria, la squadra emiliana raggiungerebbe addirittura il settimo posto, superando in un solo colpo sia Torino che Verona. Come successo già nello scorso campionato, il Parma ha messo in difficoltà quasi tutte le big del nostro campionato, faticando, specialmente in casa, contro le squadre meno blasonate: sarà un esame di maturità per una squadra già molto vicina al proprio obiettivo stagionale, quello della salvezza.

Discorso differente per il Lecce che, nonostante una prima parte di stagione abbastanza negativa, si ritrova a 15 punti, ad uno di distanza dal terzultimo posto e, ovviamente, con una partita in meno. La squadra pugliese è l’unica delle 20 che non ha mai ottenuto i 3 punti tra le mura casalinghe, avendo ottenuto le sue uniche 3 vittorie tutte lontane dal “Via del mare”. Partita fondamentale anche in virtù dei risultati delle concorrenti: le ultime 3, Genoa, Brescia e SPAL hanno infatti perso le loro rispettive partite.

Parma-Lecce: le probabili formazioni

D’Aversa è orientato a schierare subito il nuovo acquisto Jasmin Kurtic, arrivato dalla SPAL. Formerà il tridente insieme a Kulusevski ed il ristabilito Cornelius.

Liverani deve fare i conti con numerosi infortuni: Farias infortunato, Lapadula non al meglio, in attacco ci saranno Falco e Babacar con Mancosu alle loro spalle.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Grassi; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

Dove seguire Parma-Lecce in tv o streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport; gli abbonati potranno usufruire anche del servizio in streaming tramite l’app di Sky go, disponibile su smartphone, computer e tablet.

