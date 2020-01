Condividi su

Bonus asilo nido 2019: soldi esauriti, rimborso dicembre a rischio?

Bonus asilo nido 2019 terminato, chi attende il pagamento del rimborso per la retta di dicembre 2019 potrebbe ricevere spiacevoli sorprese. Questo finché l’ente autorizzato a elargire il bonus non darà notizie ufficiali in merito, e c’è davvero molta attesa a riguardo. Chiaro come il sole che, una volta che la notizia è uscita su diversi giornali, tra cui La Verità e Il Giornale, ci si affretterà a fornire una comunicazione risolutiva, o almeno un chiarimento. Almeno questo sperano i genitori che sono in attesa dell’ultimo rimborso, che potrebbe essere singolo, per il solo mese di dicembre, o plurimo, con l’accorpamento dei 4 mesi per chi ha optato per il rimborso in unica soluzione.

Bonus asilo nido 2019 esaurito? Le conseguenze

A quanto pare alcuni genitori, insospettitisi del mancato rimborso della retta per il mese di dicembre, si sono recati sul portale Inps, nella propria area riservata e hanno visto comparire un messaggio emblematico: “Budget esaurito”. E visto che non sono stati stanziati fondi extra per il 2020, è probabile che i rimborsi potrebbero non arrivare mai. Male per chi ha scelto l’opzione della ricarica mensile (da settembre a novembre, almeno, ha avuto quanto gli spettava); malissimo per chi ha scelto il rimborso in una soluzione unica per il mese di dicembre, visto che il maxi-rimborso potrebbe non arrivare mai. Com’è noto il bonus asilo nido 2019 prevede un rimborso massimo mensile di 136,37 euro per 11 mensilità, per un totale annuo di 1.500 euro.

Ancora nessuna comunicazione dall’Inps

Dall’Inps non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale in merito e questo potrebbe portare a pensare che si tratti solo di un problema temporaneo e presto risolvibile. Certo è che il ritardo inizia a diventare ingente e la dicitura “Budget esaurito” non fa pensare a nulla di buono. Si attendono aggiornamenti a riguardo e speriamo di averli al più presto.

