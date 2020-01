Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 14 gennaio

Scottanti temi d’attualità, cronaca, cultura e politica, questi gli argomenti principali che ogni settimana affrontano Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti rispettivamente da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, oggi 14 gennaio 2020 approdano ad un nuovo e interessante appuntamento con tanti ospiti speciali, servizi, interviste, collegamenti e sondaggi.

Come di consueto, obiettivo di entrambe le trasmissioni sarà quello di stimolare un equilibrato dibattito sociale, analizzare le problematiche che maggiormente preoccupano i telespettatori e far luce sulle dinamiche alla base delle principali trasformazioni in atto nel nostro Paese. Ma vediamo cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 14 gennaio 2020

Come di consueto, argomento principale della puntata di Cartabianca sarà la politica italiana ed estera. In particolar modo stasera il programma approfondirà la questione delle tensioni internazionali che minano l’equilibrio e i rapporti tra gli Stati. In particolare la complicata situazione che sta vivendo la Libia e lo scontro tra gli Stati Uniti e l’Iran preoccupano le grandi e piccole potenze di tutto il mondo. D’altra parte anche l’Italia sta attraversando un periodo complesso e ricco di cambiamenti. Le imminenti le elezioni regionali in Calabria e in Emilia -Romagna potrebbero infatti essere decisive per il destino del nostro governo.

Cartabianca attraverso servizi, interviste e collegamenti affronterà problematiche riguardanti economia, lavoro, società e cultura. Non mancheranno ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti. Infine il programma potrà contare sull’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza oramai fissa del programma. Tutto questo e molto altro dalle 21.20 su Rai 3.

I social network e lo streaming di Cartabianca

Cartabianca, al passo con i tempi, utilizza i social network per comunicare con il pubblico tramite il suo profilo ufficiale Facebook, Instagram e Twitter.

Inoltre il programma può essere seguito in streaming su Rai Play attraverso la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del talk show.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 14 gennaio 2020

Anche questa volta Dimartedì duellerà nella gara degli ascolti con Cartabianca. Il programma presentato da Giovanni Floris proverà a superare la concorrenza con servizi di approfondimento, interviste, collegamenti e ospiti d’eccezione. La nuova puntata del talk show sarà incentrata sulla politica italiana con un focus sull’equilibrio del nostro governo, il comportamento della maggioranza e quello dell’opposizione.

Ampio spazio verrà dedicato anche a lavoro, economia, finanza, cultura e società. Non mancheranno poi in studio volti noti che commenteranno gli argomenti dibattuti, i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

I social network e lo streaming di Dimartedì

Dimartedì, proprio come Cartabianca, adopera i social network per comunicare con i pubblico attraverso la propria pagina Facebook e Twitter.

È bene poi ricordare che le puntante della trasmissione sono disponibili sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda del talk show.

