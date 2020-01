Condividi su

Calciomercato Milan: tra acquisti e cessioni, ecco il punto della situazione

Il Milan, come da previsione, si sta muovendo parecchio in questa sessione di calciomercato invernale: dopo Ibrahimovic, nelle ultime ore sono stati ufficializzati il difensore Kjaer e il portiere Begovic. Facciamo di seguito il punto della situazione tra acquisti e cessioni in casa rossonera.

Gli acquisti del Milan in questa finestra di calciomercato

Il Milan ha ufficialmente acquistato Simon Kjaer, annunciandolo attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Il difensore danese arriva a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, che lo aveva girato in prestito all’Atalanta per questa prima parte di stagione. L’ex atalantino, dunque, ha firmato un contratto di sei mesi e la dirigenza rossonera potrebbe riscattarlo a fine stagione per una cifra che si aggira intorno ai 2-3 milioni di euro da versare nelle casse del club andaluso.

Per quanto riguarda la situazione tra i pali, i rossoneri si sono assicurati le prestazioni sportive di Asmir Begovic. L’esperto portiere 32enne, bosniaco, era reduce dall’esperienza in Azerbaigian con la casacca del Qarabag e arriva dal Bournemouth in prestito fino al termine della stagione, andando a sostituire Pepe Reina, ceduto all’ Aston Villa anche lui temporaneamente.

Non solo Kjaer in difesa

Dopo l’addio di Mattia Caldara – tornato all’Atalanta dopo una stagione e mezza al Milan senza aver praticamente mai giocato – e un Musacchio che non sta convincendo del tutto dirigenza e allenatore, i rossoneri stanno cercando un altro difensore da acquistare in questa sessione di mercato. Secondo Sky Sport la dirigenza di Via Aldo Rossi è sulle tracce di Jerome Boateng, esperto difensore tedesco finito ai margini del Bayern Monaco.

Data l’impossibilità dell’approdo di Christensen del Chelsea nella squadra allenata da Pioli, Maldini e Boban vogliono provare a far vestire la casacca rossonera al fratello di Kevin Prince. Boateng – campione del mondo con la Germania nel 2014 – è anche obiettivo dell’Arsenal che, come i meneghini, non sta passando un gran momento in campionato e vuole assicurarsi un giocatore d’esperienza per risollevare le sorti del proprio campionato. Il difensore è stato anche cercato quest’estate dalla Juventus, ma poi la scelta dei bianconeri era ricaduta su di De Ligt.

Calciomercato Milan: Suso potrebbe lasciare i rossoneri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Suso e il Milan potrebbero separarsi in questa finestra di mercato. Il fantasista spagnolo non sta passando un bel periodo in rossonero e l’ultima panchina nella trasferta di Cagliari è un chiaro segnale che qualcosa si sia rotto tra lui e il club. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali in quel di Via Aldo Rossi, ma la Roma – complice anche il grave infortunio di Zaniolo – potrebbe inserirsi in questa trattativa.

