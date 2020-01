Le truffe telefoniche sono all’ordine del giorno, anche a gennaio 2020: ecco i numeri pericolosi ai quali non rispondere per evitare i raggiri.

Condividi su

Truffe telefoniche gennaio 2020: numeri pericolosi e a cui non rispondere

Truffe telefoniche in atto anche a gennaio 2020: tra le più comuni e frequenti delle ultime settimane spicca quella del trading online, per le quali la vittima viene contattata da un finto operatore di trading che le dice dove investire soldi per ottenere guadagni sicuri: la vittima che ci casca viene invitata così a fare un accredito su un conto corrente, ma i soldi ovviamente spariscono e la truffa è completata.

Truffe telefoniche gennaio 2020: il numero a cui non rispondere

Il numero più quotato dal quale proviene questo tipo di truffa è il seguente: 02 871657881. Tuttavia possono essere usati anche altri numeri, col prefisso italiano e non più inglese (+44) come qualche tempo fa. Questo consente all’utente meno sospettoso di rispondere più tranquillamente perché la chiamata proviene dall’Italia. Il concetto, comunque, è sempre lo stesso: l’operatore chiede alla potenziale vittima se vuole svoltare la propria vita grazie al trading.

Conto corrente: falso sms banca e denaro sottratto, la truffa a Mantova

Truffe telefoniche gennaio 2020: ecco come funziona il raggiro del trading online

Da quel che si sa, rispondere “sì” a questa domanda non dovrebbe comportare alcun tipo di conseguenza. Spesso abbiamo parlato di truffe telefoniche, perpetrare da fasulli operatori di call center di compagnie telefoniche, che registrando la conversazione e rimontando l’audio, sollecitavano gli utenti a fornire risposte affermative, in modo tale che dalla registrazione rimontata venisse fuori l’assenso del cliente a firmare l’accordo con una nuova compagnia. Non dovrebbe essere quel tipo di truffa, ma raccomandiamo comunque per maggior sicurezza di non fornire mai risposte affermative quando si è contattati da qualsiasi operatore.

Questa nuova truffa è prevalentemente incentrata sul trading online e sull’opera di convincimento che il malvivente persegue nei confronti della potenziale vittima. Il raggiro è completato quando l’utente deposita il denaro su un conto corrente (fasullo) con la promessa che i soldi moltiplicheranno proprio grazie alle attività di trading (che non esistono). Ovviamente i soldi finiscono direttamente nelle tasche del malvivente. Attenzione quindi al numero sopraccitato e al contenuto della chiamata (se il mittente chiama da un altro numero simile).

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]