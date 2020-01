Peggiori album di tutti i tempi: quali sono i titoli per Select

Condividi su

Peggiori album di tutti i tempi: quali sono i titoli

Come mettere insieme la classifica generale dei peggiori album di tutti i tempi? Il concetto di bellezza, si sa, è quanto mai relativo e questo anche quando si parla di musica. Tutt’al più si può fare una classifica del meglio o del peggio di una band o, al massimo, di un genere musicale. C’è però una rivista coraggiosa, o soltanto in vena di provocazioni, che ha tentato l’impresa: viene dal Regno Unito e si chiama Select.

Una scelta controcorrente

Select è un magazine inglese che recentemente ha proposto una classifica dei peggiori album di tutti i tempi. Pensando di fare una cosa del genere, si dà per scontato che il giudizio sarà filtrato inevitabilmente dai nostri gusti personali, per cui quando un disco appartiene a un genere che aborriamo, sicuramente entrerà nella nostra classifica dei peggiori dischi mai concepiti, ancorché considerati, dagli esperti del settore, capolavori assoluti. E viceversa, ovviamente. Tuttavia, ci sono opere delle quali non si può disconoscere il valore e l’importanza. Proprio qui entra in gioco lo spirito polemico dei britannici, che hanno voluto inserire nell’elenco degli album peggiori anche progetti discografici ritenuti, dalla più gran parte della critica, così come dal pubblico, capolavori che hanno segnato un’epoca e che sono diventati il simbolo della band che li ha pubblicati, o addirittura di un intero genere musicale.

Nella classifica di Select, anche The Dark Side Of The Moon

Scorrendo la classifica dei peggiori album mai realizzati, troviamo cosi, ad esempio, i Pearl Jam con Ten, un disco considerato archetipico, insieme a Nevermind dei Nirvana, del genere grunge. O dischi bene accolti dal pubblico, ma che hanno ricevuto recensioni negative, come Snoop “Doggy” Dogg con Tha Doggfather. Ci sono album, poi, che anche senza rappresentare un esempio di lavoro fatto davvero male, non hanno ricevuto riscontri eccezionali, come Cyberpunk di Billy Idol, o altri che dopo un profluvio di recensioni positive, hanno visto la critica – ma non il pubblico – mutare atteggiamento, per esempio Be Here Now, attesissimo terzo disco degli Oasis, che non ha mantenuto le promesse fatte con i primi due. Ci sono poi dischi che non entreranno mai nella storia della musica, come Babywoman della top model Noemi Campbell, che tentò una non riuscita incursione nel music business. Ma, qualunque siano le nostre tendenze musicali, non si può non restare stupiti nel notare, annoverati nella classifica degli album peggiori, i Pink Floyd di The Dark Side Of The Moon, considerato uno dei più bei dischi mai realizzati.

La classifica dei peggiori album di Select

Quindi, cosa ha spinto la redazione di Select a concepire una classifica di questo genere? La voglia di provocare e di sollevare un polverone per avere notorietà? O soltanto l’ambizione di mostrarsi sempre controcorrente? Comunque sia, eccovi i peggiori album di ogni tempo, secondo il mensile inglese:



Tricky, Angels With Dirty Faces

Oasis, Be Here Now

Primal Scream, Give Out But Don’t Give Up

Wendy James, Now Ain’t The Time For Your Tears

Snoop Doggy Dogg, Tha Doggfather

Paul Weller, Heavy Soul

Public Enemy, Muse Sick’n’Hour Mess Age

Naomi Campbell, Babywoman

Wu-Tang Clan, Wu-Tang Forever

John Lennon, Double Fantasy

Vanilla Ice, Mind Blowin’

Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon

Happy Mondays, …Yes Please!

House Of Pain, Same As It Ever Was

Billy Idol, Cyberpunk

The Orb, Pomme Fritz

UNKLE, Psyence Fiction

Scott Walker, Tilt

Wingless Angels, Wingless Angels

Royal Trux, Sweet Sixteen

Campag Velocet, Bon Chic Bon Genre

Sven Vath, The Harlequin, The Robot And The Ballet-Dancer

Goldie, Saturnz Return

Sam & Valley, My Favourite Clinic

Stone Roses, Second Coming

Pearl Jam, Ten

NWA, Elif4zaggin

Duran Duran, Thank You.



Inutile dire che la pubblicazione di questa classifica dei peggiori album di tutti i tempi ha scatenato polemiche e discussioni a non finire: obiettivo centrato per gli intraprendenti giornalisti di Select.

