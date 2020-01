New Amsterdam 2: la trama, il cast e le anticipazioni della prima puntata che andrà in onda stasera 14 gennaio 2020 su Canale 5.

New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni di stasera 14 gennaio

La prima serata del martedì si aprirà all’insegna dei grandi ritorni con New Amsterdam 2. La seconda stagione della fiction statunitense, ideata da David Schulner, prodotta da Universal Television e basata su libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, esordirà oggi 14 gennaio 2020 alle 21.20 su Canale 5 e sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico.

Non finiscono mai le emergenze da gestire per i protagonisti del medical drama sempre pronti a qualsiasi sacrificio pur di curare i proprio pazienti nonostante le problemi economici e strutturali in cui versa l’ospedale che è stato per troppo tempo trascurato. Ma quali difficoltà affronteranno questa volta i nostri dottori!

New Amsterdam 2: trama e anticipazioni di stasera 14 gennaio 2020

La prima puntata di New Amsterdam 2, intitolata Il tuo turno, è ambientata tre mesi dopo il tragico scontro tra le due ambulanze visto nel finale della precedente stagione. Fortunatamente il figlio che portava in grembo Georgia è nato e gode di ottima salute ma la donna invece è morta poco dopo il parto a causa di un’emorragia cerebrale. Max però non riesce ad accettare la scomparsa della moglie che infatti vede spesso comparire sotto forma di allucinazione. Disperato e solo, il vedovo, oltre ad affrontare il dolore della perdita, deve anche imparare a fare il padre della piccola Luna e conciliare gli impegni famigliari con quelli lavorativi.

Intanto Helen Sharpe decide di mettere tutte le sue energie nella raccolta fondi con la speranza di rendere l’ospedale più efficiente mentre il dottor Kapoor deve gestire i preconcetti che nutrono nei suoi confronti i colleghi più giovani.

New Amsterdam 2: episodio Il quadro generale del 14 gennaio 2020

Nel secondo episodio di New Amsterdam 2 Il quadro generale per valutare al meglio le prestazioni del dottori, Max, intenzionato a voler migliorare la clinica, chiede ai propri pazienti di giudicare il suo team. Intanto Reynolds continua ad avere una situazione sentimentale tormentata e nel frattempo è anche obbligato a fare un atto di fede che peggiora ulteriormente le cose.

La dottoressa Castro invece prescrive il suo trattamento ad un gran numero di pazienti della struttura ospedaliera.

Trama e anticipazioni di stasera 14 gennaio 2020

L’esordio di New Amsterdam 2 si concluderà con La sostituzione. Dopo il licenziamento di Dora, il ruolo da lei lasciato è ancora disponibile. Max sceglie il veterano Todd Benson che però non sembra avere le caratteristiche di un eccellente aiutante cosa che scatena la disapprovazione del consiglio di amministrazione dell’ospedale.

Infine Kapoor riceve notizie sconcertanti mentre Iggy è alle prese con un difficile caso medico.

New Amsterdam 2: il cast della serie televisiva

In New Amsterdam 2 Ryan Eggold interpreta Maximilian Goodwin mentre Freeman Agyeman è Helen Sharpe. Janet Montgomery veste i panni di Lauren Bloom, Jocko Sims quelli di Floyd Reynolds e Tyler Labine è Iggy Frome.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Anupam Kher nella parte di Vijay Kapoor, Ana Villafañe in quella della nuova specialista e Ian Duff che è lo stagista del dottor Floyd Reynolds.

