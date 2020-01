Condividi su

Me contro Te Il Film: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Siete in cerca di una commedia family friendly? Allora Me contro Te: La vendetta del Signor S potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 gennaio 2020, è stato diretta da Gianluca Leuzzi, regista milanese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Untraditional, Like Me:Italy, Eities, Ottanta mi da tanto e Nord Sud Ovest Est: Tormentoni on the Road.

Lo spassoso lungometraggio, sceneggiato da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia, ha potuto contare sulla fotografia di Davide Crippa, i costumi di Cristina Audisio mentre la scenografia e il montaggio sono stati affidati rispettivamente a Mario Torre e Davide Cerfeda. Ma qual è la sinossi dell’esilarane opera?

Me contro Te Il Film: trama e anticipazioni. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, la pellicola di Gianluca Leuzzi approderà sul grande schermo il 17 gennaio 2020. Il lungometraggio rappresenta la prima opera cinematografica che vede come protagonisti i Me Contro Te ovvero Sofì e Luì, coppia sicula di giovani youtuber che in pochi anni hanno conquistato il pubblico e attualmente sul proprio canale contano ben quattro milioni di iscritti e un milione e mezzo di seguaci su loro profilo ufficiale Instagram.

Nella pellicola i fidanzati più amati del web dovranno affrontare il temibile e crudele Singor S. pronta a fare qualsiasi cosa pur di annientare il duo tanto amato. Adirato dal fallimento delle sue diaboliche imprese, lo spaventoso nemico delle star di internet questa volta ha architettato nei minimi particolari un pericoloso piano per conquistare il mondo e vendicarsi dei ragazzi.

Il cast del film

Protagonisti di Me Contro Te sono Luigi Calagna e Sofia Scalia. Hanno partecipato al film anche Antonella Carone e Michele Savoia.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]