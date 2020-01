Condividi su

The Lodge: trama, cast e anticipazioni del film horror. Quando esce

Una remota baita in montagna, un’atmosfera claustrofobica e la sensazione di essere osservati, queste le caratteristiche di The Lodge, nuovo horror che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. La pellicola da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 16 gennaio 2020, è stata diretta da Severin Fiala e Veronika Franz, registi austriaci saliti alla ribalta con l’eccezionale Goodnight Mommy.

Il lungometraggio dai toni cupi e angoscianti, prodotto da FilmNation Entertainment, Hammer Films e distribuito da Eagle Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Danny Bensi, Saunder Jurriaans, la fotografia di Thimios Bakatakis mentre il montaggio è stato affidato a Michael Palm. Ma qual è la sinossi di The Lodge?

The Lodge: trama e anticipazioni del film horror. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, The Lodge approderà sul grande schermo il 16 gennaio 2020. Il film segue le vicende di Mia e Aiden, due fratelli che hanno perso da poco la loro amata madre. La donna infatti si è suicidata e i suoi piccoli sono ancora scossi dal tragico evento.

Distrutti dal dolore, i giovanissimi figli della defunta possono contare solo sul padre che nel frattempo ha iniziato una relazione con una donna che odiano profondamente e considerano un nemico. Il genitore allora decide di portare i figli in una baita in montagna, lontano da tutto e tutti con la speranza che la tranquillità e serenità del posto possa in qualche modo unire la famiglia. Tuttavia ben presto la vacanza si trasformerà in un incubo ad occhi aperti per i protagonisti di The Lodge.

Il cast del film

In The Lodge Riley Keough interpreta Grace mentre Richard Armitage è Richard. Alicia Silverstone veste i panni di Laura, Jaeden Martell quelli di Aidan e Lia McHugh è Mia.

Hanno partecipato al film anche Rebecca Daulkenberry nella parte della reporter, Katelyn Wells in quella di Wendy e Danny Keough. Infine Lola Reid ricopre il ruolo di Grace da giovane.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]