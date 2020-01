Condividi su

Scarlett Johansson: doppia candidatura agli Oscar. La carriera dell’attrice

Che Scarlett Johansson stesse vivendo un periodo di grande forma e fortuna era evidente. L’attrice, dopo aver commosso i fan con il sacrificio della sua Vedova Nera in Avengers: Endgame, ha interpretato due ruoli assai diversi, quelli di Nicole Barber nel dramma Marriage Story e quello di Rosie Betzler in Jojo Rabbit.

La carriera di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è un’attrice di grande successo, anche capace di esplorare il mondo del teatro e della musica, pubblicando anche due album in studio (Anywhere i lay my head e Break up).

Interprete di talento, la candidata agli Oscar comincia presto a impressionare il pubblico con la sua parte in The Horse Whisperer nel 1998, al fianco di Robert Redford – che ritrova in seguito nel Marvel Cinematic Universe – e Sam Neill. Da qui la sua carriera prende slancio, fino a due dei ruoli che l’hanno definitivamente portata all’attenzione della critica, ossia Girl with a Pearl Earring, con Colin Firth e Lost in Translation, insieme a Bill Murray.

Il film è un successo e l’attrice vince diversi riconoscimenti, tra cui il Premio BAFTA, il Boston Society of Film Critics Award, il Los Angeles Film Critics Association Award e l’Upstream Prize di Venezia. A soli vent’anni, la Johansson vanta già diverse collaborazioni importanti, ma la sua carriera le riserva ancora molte sorprese. Se nel 2004 prende parte a A Love Song for Bobby Long al fianco di John Travolta ottenendo la candidatura ai Golden Globe, nel 2005 comincia un sodalizio con Woody Allen, prima nel suo Match Point, l’anno dopo in Scoop, al fianco dello stesso regista e Hugh Jackman e nel 2008 in Vicky Cristina Barcelona, con Penèlope Cruz e Javier Bardem.

I progetti abbondano e la versatilità dell’attrice le permette di destreggiarsi tra le varie possibilità e proposte. Collabora inoltre con Christopher Nolan, recitando al fianco di Christian Bale, David Bowie e lo stesso Jackman in The Prestige e con Eric Bana e Natalie Portman in The Other Boleyn Girl.

La cultura pop ha già puntato gli occhi sulla Johansson, quando – nel 2010 – entra nell’MCU nel ruolo di Natasha Romanoff in Iron Man 2, ruolo che interpreterà per i successivi dieci anni.

La definitiva consacrazione?

Già scorrendo le pagine web dedicate all’attrice risulta evidente la capacità dell’artista, certificata – se necessario – dalla stella numero 2470 sulla Hollywood Walk of Fame. Eppure, forse, arriva oggi la sua definitiva e assoluta consacrazione. Con Marriage Story e Jojo Rabbit, infatti, oltre alla nomination per il Golden Globe come migliore attrice non protagonista, è stata candidata al Premio Oscar sia come miglior attrice protagonista per il primo che come miglior attrice non protagonista per il secondo. Che vinca o meno questo è già un merito importante se si pensa che l’ultima a trovarsi nella sua situazione è stata Cate Blanchett nel 2007.

